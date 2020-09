Vláda USA by do pár týždňov mohla oznámiť novú pomoc pre aerolínie

Washington 4. septembra (TASR) - Americká administratíva by mohla v priebehu niekoľkých týždňov predstaviť ďalšiu pomoc pre americké letecké spoločnosti. Povedal to v piatok ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow.



"V prípade, že potrebujú ďalšiu podporu, sme pripravení s nimi spolupracovať na ďalších balíkoch," povedal Kudlow v rozhovore pre Bloomberg TV.



Organizácia Airlines for America, ktorá zastupuje letecké spoločnosti, očakáva, že letecká doprava sa vráti na úroveň pred pandémiou najskôr v roku 2024. Dúfa preto, že po prvom balíku podpory pre aerolínie vláda príde s ďalšou pomocou pre tento sektor, uviedol šéf organizácie Nicholas Calio.



Americké aerolínie naďalej spoločne prichádzajú mesačne o viac než 5 miliárd dolárov (4,22 miliardy eur). Napriek postupnému otváraniu ekonomiky je totiž dopyt po leteckej doprave stále veľmi nízky a zhruba 30 % lietadiel amerických spoločností je naďalej na zemi. Osobná preprava je v porovnaní s minulým rokom zhruba o 70 % nižšia a lietadlá, ktoré sú v prevádzke, lietajú poloprázdne.



Viaceré letecké spoločnosti preto v minulých dňoch upozornili, že ak vláda nepríde s novou finančnou podporou pre sektor, budú musieť od 1. októbra výrazne znížiť počet pracovných pozícií. Od októbra sa totiž končí federálny program na podporu pracovných miest.