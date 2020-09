Najviac peňazí má budúci rok ísť v Liptovskom Mikuláši na školstvo

Liptovský Mikuláš 3. septembra (TASR) – Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na budúci rok je už v príprave. Budú z neho financovať školstvo, miestne komunikácie aj odpadové hospodárstvo. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Na tvorbe základného dokumentu mesta začala v týchto dňoch pracovať skupina ekonómov, gestorov a zástupcov mestských organizácií. Jeho príprava im bude trvať niekoľko mesiacov.



„Najviac peňazí z mestskej pokladnice má v budúcom roku ísť na školstvo. Mesto nezabudne ani na legislatívne novinky, preto sa pripravia financie aj na skvalitnenie nakladania s odpadmi. Taktiež sa ujde na opravy niektorých úsekov ciest a chodníkov," priblížila hovorkyňa.



V budúcoročnom rozpočte finančníci prvýkrát zoberú do úvahy možné náklady na pandémiu. Podľa hovorkyne mesta zohľadnia aj doterajšie dosahy ochorenia COVID-19 na mestskú kasu. Zároveň rozpočet nastavia tak, aby sa mesto vedelo vyrovnať s prípadnými ďalšími vlnami nového koronavírusu.



„Pri týchto okolnostiach môžeme označiť rozpočet ako šetriaci. Nebudeme však nijako obmedzovať poskytovanie služieb obyvateľstvu ani chod mesta, chystáme sa dokonca aj do investičných akcií," zhodnotila Čapčíková.



Radnica je podľa hovorkyne už niekoľko rokov úspešná pri získavaní externých zdrojov financovania rôznych projektov. V budúcom roku sa to prejaví na realizácii viacerých projektov, ktoré majú zlepšiť infraštruktúru. Mesto sa na týchto projektoch bude finančne podieľať len v nízkej miere. V roku 2021 tak obyvateľov čaká revitalizácia vnútrobloku na Nábreží Dr. Aurela Stodolu. Stavať budú tretiu etapu vnútromestskej cyklotrasy na Štefánikovej ulici, realizovať cyklochodník do Liptovskej Ondrašovej a podporia aj výstavbu atletického štadióna.



„Zrealizujeme projekt budovania školských dažďových záhrad. Pre deti a učiteľov zmodernizujeme odborné učebne v piatich základných školách," zhrnul zástupca primátora mesta Rudolf Urbanovič.