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Ľ. Ódor čaká, či Európsky parlament odobrí jeho správu pre podniky
Tvrdí, že EÚ sa má zamerať na to, čo treba odstraňovať a brať si príklad z toho, kde to už úspešne funguje.
Autor TASR
Brusel 1. júla (TASR) - Slovenský europoslanec Ľudovít Ódor (PS) sa na budúci týždeň dozvie, ako Európsky parlament (EP) ako celok zareaguje na podnet poslancov z Výboru pre hospodárske a menové veci, ktorí súhlasili s jeho iniciatívnou správou, že návrh Európskej komisie, ktorý rieši 28. režim pre podniky, je málo ambiciózny a mal by sa zamerať aj na daňové aspekty. Ódor túto záležitosť vysvetlil pre spravodajcu TASR v Bruseli.
Skratka EU Inc. sa ujala pre návrh eurokomisie zaviesť jednotnú európsku právnu formu spoločnosti, ktorá umožní založiť firmu rýchlo, online a podľa rovnakých pravidiel v celej Únii. Cieľom je uľahčiť podnikanie naprieč členskými štátmi a podporiť rast startupov a inovatívnych firiem. Tieto pravidlá nenahradia existujúce vnútroštátne pravidlá 27 členských štátov, ale ponúknu popri nich jednoduchšiu alternatívu, preto sa návrh nazýva aj 28. režim.
„Návrh len v tej právnej podobe je málo ambiciózny. Treba k tomu postupne pridávať aj ďalšie oblasti, napríklad daňové aspekty. To znamená, že keď firma bude pôsobiť v celej Európe a už nebude musieť poznať 27 rôznych právnych režimov, tak stále bude musieť hľadať daňové zákony pre každú jednu krajinu, kde pôsobí,“ vysvetlil Ódor, spravodajca EP pre 28. režim za liberálnu frakciu Obnovme Európu.
Spresnil, že jeho ambíciou bolo, aby europarlament hovoril aj o tom, ako zabezpečiť, aby aj niektoré daňové aspekty boli súčasťou tohto režimu. Aby napríklad dane z príjmu bolo možné platiť jednoducho cez jeden daňový úrad, aby každý v tomto režime mohol predchádzať dvojitému zdaneniu na rôznych úrovniach a aby sa digitalizovali mnohé procesy aj v rámci daňových zákonov.
„Modernou súčasťou tej inovačnej ekonomiky je aj to, že dosť často tí, ktorí pracujú pre startupy, nepoberajú len mzdu, ale dostanú aj nejaké akcie alebo opcie na akcie, z ktorých, ak tá firma bude úspešná, môžu profitovať. A tieto opcie sú zdaňované veľmi rôznorodo. Návrh eurokomisie to čiastočne rieši, ale moja správa chce aj v tomto zaviesť väčší poriadok, aby bolo zámerom nielen odstraňovať bariéry na našom trhu, ale aby sme boli konkurencieschopní aj voči Spojeným štátom, lebo mnoho firiem odchádza práve tam,“ opísal situáciu.
Tvrdí, že EÚ sa má zamerať na to, čo treba odstraňovať a brať si príklad z toho, kde to už úspešne funguje.
„Ak to prejde na budúcej plenárke v europarlamente, bude to silný signál aj pre eurokomisiu, aby sa v rámci trialógov zaoberali aj tými daňovými aspektmi. Uvidia, že v europarlamente je na to vôľa,“ odkázal.
Ódor upozornil, že daňové aspekty sú výsostným právom členských štátov, a preto bude treba hľadať kompromis aj na úrovni štátov. „Ale som rád, že europarlament má tú ideu, že netreba zjednodušovať život inovatívnych firiem len v oblasti právnej, ale aj daňovej,“ dodal.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Skratka EU Inc. sa ujala pre návrh eurokomisie zaviesť jednotnú európsku právnu formu spoločnosti, ktorá umožní založiť firmu rýchlo, online a podľa rovnakých pravidiel v celej Únii. Cieľom je uľahčiť podnikanie naprieč členskými štátmi a podporiť rast startupov a inovatívnych firiem. Tieto pravidlá nenahradia existujúce vnútroštátne pravidlá 27 členských štátov, ale ponúknu popri nich jednoduchšiu alternatívu, preto sa návrh nazýva aj 28. režim.
„Návrh len v tej právnej podobe je málo ambiciózny. Treba k tomu postupne pridávať aj ďalšie oblasti, napríklad daňové aspekty. To znamená, že keď firma bude pôsobiť v celej Európe a už nebude musieť poznať 27 rôznych právnych režimov, tak stále bude musieť hľadať daňové zákony pre každú jednu krajinu, kde pôsobí,“ vysvetlil Ódor, spravodajca EP pre 28. režim za liberálnu frakciu Obnovme Európu.
Spresnil, že jeho ambíciou bolo, aby europarlament hovoril aj o tom, ako zabezpečiť, aby aj niektoré daňové aspekty boli súčasťou tohto režimu. Aby napríklad dane z príjmu bolo možné platiť jednoducho cez jeden daňový úrad, aby každý v tomto režime mohol predchádzať dvojitému zdaneniu na rôznych úrovniach a aby sa digitalizovali mnohé procesy aj v rámci daňových zákonov.
„Modernou súčasťou tej inovačnej ekonomiky je aj to, že dosť často tí, ktorí pracujú pre startupy, nepoberajú len mzdu, ale dostanú aj nejaké akcie alebo opcie na akcie, z ktorých, ak tá firma bude úspešná, môžu profitovať. A tieto opcie sú zdaňované veľmi rôznorodo. Návrh eurokomisie to čiastočne rieši, ale moja správa chce aj v tomto zaviesť väčší poriadok, aby bolo zámerom nielen odstraňovať bariéry na našom trhu, ale aby sme boli konkurencieschopní aj voči Spojeným štátom, lebo mnoho firiem odchádza práve tam,“ opísal situáciu.
Tvrdí, že EÚ sa má zamerať na to, čo treba odstraňovať a brať si príklad z toho, kde to už úspešne funguje.
„Ak to prejde na budúcej plenárke v europarlamente, bude to silný signál aj pre eurokomisiu, aby sa v rámci trialógov zaoberali aj tými daňovými aspektmi. Uvidia, že v europarlamente je na to vôľa,“ odkázal.
Ódor upozornil, že daňové aspekty sú výsostným právom členských štátov, a preto bude treba hľadať kompromis aj na úrovni štátov. „Ale som rád, že europarlament má tú ideu, že netreba zjednodušovať život inovatívnych firiem len v oblasti právnej, ale aj daňovej,“ dodal.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)