Ľ. Ódor je spravodajcom EP k návrhu smernice pre osobitnú úpravu dane

Brusel 25. júna (TASR) - Slovenský europoslanec Ľudovít Ódor (RE/PS) bol v stredu vymenovaný za spravodajcu Európskeho parlamentu (EP) k návrhu smernice pre osobitnú úpravu dane (IOSS), ktorá dopĺňa reformnú legislatívu DPH v digitálnom veku (ViDA). Informuje o tom spravodajca TASR.



Využívanie systému známeho ako IOSS (Import One Stop Shop) pri dovoze tovarov do EÚ má zjednodušiť výber DPH v prípade cezhraničných nákupov. Občanom EÚ, a teda aj Slovensku prinesie transparentnejšie a rýchlejšie nakupovanie cez e-shopy mimo krajín EÚ. DPH aj clá (až na niektoré výnimky) budú platené už pri nákupe v e-shope, čo znamená menej prekvapení a dodatočných poplatkov pri doručení balíkov zo zahraničia. Vďaka štandardizovaným pravidlám a predbežnému zaplateniu dane sa zrýchli colné konanie a balíky prídu rýchlejšie.



„Modernizácia výberu DPH je kľúčová pre spravodlivé a efektívne zdaňovanie v 21. storočí. Tento doplnok k legislatíve ViDA je dôležitým krokom, ako zabezpečiť, že pravidlá platia rovnako pre všetkých vrátane veľkých e-shopov mimo EÚ,“ opísal situáciu Ódor.



Podľa jeho slov legislatíva ViDA, ktorá bola prijatá začiatkom tohto roka, priniesla zásadné zmeny v oblasti DPH pre digitálny trh. Za jej hlavný prínos považuje obmedzenie podvodov s cezhraničným uplatňovaním DPH, ale aj zjednodušenie administratívy pre podnikateľov.



Ódor sa stal spravodajcom EP pre legislatívu ViDA začiatkom februára.



„Jedným z nevyriešených bodov však bola otázka povinného využívania systému IOSS. Nový návrh smernice prináša kompromisné riešenie - IOSS ostáva dobrovoľný, no členské štáty majú vytvoriť jasné podmienky a motivácie, ktoré obchodníkov k jeho využívaniu prirodzene navedú,“ vysvetlil Ódor.



Dodal, že pre obchodníkov IOSS znamená zjednodušenie, lebo namiesto registrácie v každom členskom štáte môžu dane platiť centrálne. Ak sa IOSS rozhodnú nevyužiť, budú povinní určiť daňového zástupcu a vykonávať registráciu osobitne v každom štáte predaja.



Smernica reflektuje aj plánované zmeny v Colnom kódexe Únie a prispieva k dlhodobej vízii jednotného, férového a efektívneho trhu v EÚ. Podľa Ódora ide o praktické a rozumné riešenie, ktoré síce nezavádza povinný systém IOSS, ale vytvára preň jasný priestor.



„Aj keď IOSS nebude zatiaľ povinný, smerujeme k systému, kde sa jeho využívanie stane pre firmy najlogickejšou voľbou. To je dobrá správa nielen pre daňové systémy, ale najmä pre spotrebiteľov,“ odkázal poslanec.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)