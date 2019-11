L. Parízek: Malé a stredné slovenské firmy majú množstvo príležitostí

Bratislava 27. novembra (TASR) - Bratislavským seminárom vyvrcholila v stredu séria krajských stretnutí slovenských firiem zameraných na podporu exportu. Aktivita Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta vznikla ako nový formát komunikácie podnikateľov a regionálnych združení s predstaviteľmi rezortov diplomacie a hospodárstva a finančných inštitúcií.



"Ako sa po krajských stretnutiach zhodli všetci účastníci – komunikáciu medzi firmami a štátnou správou treba stále zlepšovať. Napriek permanentnej možnosti byť v spojení sa stále málo vzájomne počúvame. Vidím obrovský potenciál krajiny a príležitosti vo svete, ale chýba nám synergia a spolupráca," uviedol Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Podľa neho úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň poznať potenciál Slovenska vo výrobe, službách aj inováciách. Tradičnými oblasťami slovenského exportu sú strojárstvo, obranný priemysel a energetika, pribudli IT bezpečnosť a obnoviteľné zdroje. Stále však zostáva množstvo odvetví s potenciálom expandovať do zahraničia samostatne alebo v konzorciách.



V súčasnosti vznikajú aj pre slovenské firmy obchodné príležitosti v medzinárodných tendroch a výzvach v rozvojovej pomoci najmä v mimoeurópskych krajinách a v oblasti štátnych dodávok.



Podnikateľské centrum MZVaEZ SR poskytuje informácie o zahraničných trhoch a tendroch, ekonomické aktuality, organizuje účasť na veľtrhoch a výstavách v zahraničí, spolu s SOPK a SARIO uskutoční vyše 100 podnikateľských misií a z projektovej schémy financuje približne tri desiatky podujatí. Zástupcovia firiem a profesionálnych združení môžu požiadať o podporu pri lokálnych kontaktoch a hodnotení zahraničných partnerov.



"Menší slovenskí exportéri sa mnohokrát vstupu na zahraničné teritóriá obávajú, keďže export prináša okrem množstva výhod aj riziká. Preto je pre nadväzovanie obchodných vzťahov s malými a strednými podnikmi kľúčový osobný prístup a odborné poradenstvo pri nastavovaní obchodov so zahraničnými odberateľmi," zdôraznila Monika Kohútová, generálna riaditeľka EXIMBANKY SR. Od októbra tohto roku môžu slovenskí exportéri využívať aj zvýhodnené vývozné úvery do vybraných rozvojových krajín.



Hosťom projektu Z regiónov do sveta bol pravidelne Ľudovít Černák, predseda Predstavenstva Sitno holdingu, a. s., ktorý ocenil skutočnosť, že na sérii podujatí v hľadisku sedeli predovšetkým malí a strední podnikatelia a mnohí ocenili komplexnú informáciu o nástrojoch podpory exportu, ktoré im ponúkajú slovenské a európske inštitúcie. Na druhej strane si predstavitelia štátnej správy a príslušných inštitúcií mohli vypočuť skúsenosti podnikateľov, ktorí často po prvom neúspechu vzdávali snahu o proexportnú podporu, pretože ich odradila administratívna náročnosť, relatívne vysoká spoluúčasť a potreba vysokého ručenia. Postrehy z týchto stretnutí pomôžu zjednodušiť proexportné projekty, zvýšiť ich transparentnosť a povzbudiť malých a stredných podnikateľov v snahe predávať produkty s vysokou pridanou hodnotou na vonkajšie trhy.



Na problémy v nadchádzajúcej dekáde upozornil Peter Mucina, regionálny riaditeľ Euler Hermes. Podľa neho nová dekáda v zahraničnom obchode bude musieť zvládnuť spomalenie dopytu v USA, prvé zníženie dopytu v Číne, spomaľovanie na indickom trhu, následky brexitu a nové výzvy súvisiace s klimatickými zmenami.