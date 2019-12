L. Sólymos: Podarilo sa dosiahnuť veci, ktoré sa dlho nedali presadiť

Bratislava 30. decembra (TASR) - V environmentálnej oblasti sa Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR podarilo dosiahnuť a dokončiť veci, ktoré sa dlhé roky nedarilo presadiť. Myslí si to minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Mrzí ho však, že nedokončil zonáciu Tatranského národného parku (TANAP).



"Za tieto roky sme posunuli ministerstvo životného prostredia v pomyselnom rebríčku významnosti rezortov omnoho vyššie," uviedol Sólymos v rozhovore pre TASR.



Spomenul, že ministerstvu sa podarilo presadiť novelu zákona o ochrane prírody, zákon Lex Žitný ostrov, založenie enviropolície či zálohovanie PET fliaš.



"Najviac som asi pyšný na zálohovanie, pretože zálohovanie sa snažili presadiť viacerí politici vrátane niektorých mojich predchodcov," hovorí minister. Myslí si, že pri presadzovaní zálohovania mu "žičila aj doba". Na začiatku bol odpor, ale nakoniec sa podľa Sólymosa aj značná časť výrobcov postavila k tomu zodpovedne.



Za pozitívum berie aj to, že na ministerstvo priviedol mladých ľudí, analytikov, ktorí rezortu dodali nový elán. "Založili sme Inštitút environmentálnej politiky. Mladí analytici doniesli nový pohľad, vytvorili nové strategické materiály," povedal šéf envirorezortu.



Neúspechom je pre neho nedokončenie zonácie TANAP-u. "Ide o cieľ, o ktorom som hovoril, že ho dosiahneme. Veľa sme sa na tom narobili, mali sme na to dobre našliapnuté, nepodarilo sa," hovorí.