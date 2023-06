Vašáková: Od schválenia plánu obnovy boli výzvy za 2,3 miliardy eur

Bratislava 1. júna (TASR) – Od schválenia plánu obnovy a odolnosti pred dvoma rokmi bolo vyhlásených približne 60 výziev za 2,3 miliardy eur. Je to polovica peňazí, ktoré pôjdu z plánu obnovy cez výzvy. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii po stretnutí so zástupcami samospráv informovala podpredsedníčka vlády SR Lívia Vašáková.



"Aktuálne máme otvorených 13 výziev s celkovou alokáciou približne 528 miliónov eur pre samosprávy. Ide napríklad o zvýšenie kapacít škôl, škôlok, obnovy historických budov, rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti či podporu ambulancií všeobecných lekárov. Plánuje sa ďalších šesť výziev s alokáciou asi 117 miliónov eur," priblížila Vašáková.



Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik ocenil diskusiu so samosprávami, rokovanie bolo podľa neho konštruktívne a vecné. Problém ale vidí vo financovaní na vyššie kapacity v materských školách. "Napriek tomu, že peniaze budú uvoľnené a pôjdu výzvy, nie sme v stave vo všetkých mestách a obciach na Slovensku garantovať, že budúci rok od septembra budú miesta pre všetky štvorročné deti," povedal Božik.



Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček uviedol, že ideálne by bolo, keby boli nevyčerpané finančné prostriedky použité pri spolufinancovaní projektov v novom programovom období. Ukazuje sa podľa neho, že mnohé mestá a obce budú mať problém so spolufinancovaním.