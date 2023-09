L. Vašáková: SR stagnuje aj pre investičný dlh vo výške 40 miliárd eur

Bratislava 26. septembra (TASR) - Slovensko v súčasnosti stagnuje a jedným z dôvodov je, že málo investuje. Uviedla to v utorok na tlačovej konferencii podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti Lívia Vašáková, na ktorej predstavila opatrenia pre efektívne čerpanie eurofondov.



"Vzniká nám veľký investičný dlh, minimálne 40 miliárd eur. Vidíme to na stave železníc, ciest, nezrekonštruovaných budovách a verejných priestranstvách," uviedla Vašáková s tým, že Slovensko investuje menej než ostatné krajiny z Vyšehradskej štvorky (V4).



Premiér Ľudovít Ódor uviedol, že je potrebné dočerpať peniaze z predchádzajúceho programového obdobia, naštartovať budúce programové obdobie a spĺňať míľniky plánu obnovy.



Ódor a Vašáková sa zhodli, že Slovensko investuje málo vlastných zdrojov, pričom neinvestuje do národných priorít. Európske peniaze podľa podpredsedníčky vlády majú slúžiť len ako nástroj na to, aby sme vedeli realizovať naše vlastné plány.



"Začíname čerpať neskoro, máme málo času na to, aby sme projekty dokončili v dobrej kvalite. Potom hľadáme riešenia, ako eurofondy využiť, aby nám neprepadli," dodala Vašáková.



Následne predstavila desatoro pre lepšie využívanie eurofondov, podľa ktorého je potrebné pripraviť a schváliť dlhodobú stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2050, ako aj vytvoriť fond na predprojektovú prípravu v minimálnej výške 50 miliónov eur ročne.



Ďalej je podľa tohto zoznamu treba vytvoriť záväzný a predvídateľný harmonogram vyhlasovania výziev, zrýchliť a skvalitniť vyhodnocovanie žiadostí, posilniť preventívnu funkciu auditu a zlepšiť prípravnú fázu verejného obstarávania.



"Dohľad nad využívaním eurofondov by mal pokračovať na úrovni vlády a kontrola by mala byť zameraná len na výdavky rizikových projektov. Dôležité je aj zlepšiť komunikáciu výziev a zabezpečiť elektronizáciu procesov," doplnila.



Na základe zadefinovaných strategických projektov je podľa šéfa rezortu investícií Petra Balíka potrebné investovať do kvalitnej a včasnej projektovej prípravy.



"Príkladom je napríklad nemocnica v Martine alebo nemocnica Rázsochy. Pokiaľ by tieto projekty boli včas a rozumne pripravené, už mohli byť tieto investície realizované," dodal v súvislosti s vytvorením fondu na predprojektovú prípravu.