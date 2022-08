L. Vašáková: Vládna kríza je rizikom pre plán obnovy, ide o 1,6 mld.

Bratislava 30. augusta (TASR) – Najbližšie dve platby z plánu obnovy pre Slovensko v hodnote 1,6 miliardy eur sú podmienené prijatím ešte niekoľkých zákonov. Niektoré míľniky meškajú, problematická môže byť najmä oblasť školstva. SR pritom môže prísť o celú platbu, ak ktorýkoľvek z míľnikov nesplní. Je preto dôležité, aby strany súčasnej koalície podporovali prijatie potrebných zákonov. Pre TASR to uviedla generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková v súvislosti s vládnou krízou.



Na jeseň by Slovensko malo podávať druhú žiadosť o platbu v hodnote 815 miliónov eur. Peniaze by SR mala následne dostať začiatkom budúceho roka. V prípade druhej žiadosti je však ešte nevyhnutné schválenie jedného zákona, ktorý je momentálne v druhom čítaní v Národnej rade (NR) SR. Ide o zákon o sociálnej inšpekcii. Pokiaľ sa ho nepodarí schváliť, Slovensko nevie požiadať o druhú platbu. Vašáková preto zdôraznila dôležitosť funkčného parlamentu pri jeho podpore. Tento zákon však podľa nej nie je obsahovo kontroverzný.



"Tým, že žiadosti o platby nie je možné presúvať v rámci kalendárnych rokov, tak pokiaľ by napríklad nebol schválený zákon o sociálnej inšpekcii do konca tohto roka, tak Slovensko prichádza o druhú žiadosť o platbu aj o tú sumu, ktorá je tam alokovaná, čo je 815 miliónov eur," skonštatovala Vašáková, pričom poukázala aj na tretiu platbu, kde je rovnako alokovaných 815 miliónov eur.



Tretia žiadosť o platbu je naplánovaná na jar 2023, pričom financie by mali na Slovensko prísť v lete. Pre tretiu žiadosť je nutné prijať ešte štyri zákony. Niektoré už pritom sú v parlamente, iné sa zatiaľ ešte ani nezačali pripomienkovať. "Vidím tam ako najkritickejšiu oblasť školstvo, kde môže v určitých prípadoch dochádzať k ideovým rozporom v rámci strán ešte stále súčasnej koalície," podotkla Vašáková. Za kľúčovú zároveň považuje aj kontinuitu na ministerstvách.