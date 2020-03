Ľ. Vážny: Novelou zákona o sociálnom poistení sa SP zjednoduší práca

Bratislava 25. marca (TASR) - Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú do parlamentu predložilo ministerstvo práce, podľa poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer-SD) zjednoduší život Sociálnej poisťovni (SP). Má priniesť zmeny pri čerpaní ošetrovného, nemocenského a pomôcť aj zamestnávateľom, aby udržali pracovné miesta.



Zmenou má byť napríklad to, že ošetrovné bude poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie teda iba za 10 dní. Zároveň sa navrhuje, aby v čase krízovej situácie súvisiacej s novým koronavírusom bola v prípadoch, v ktorých je poistencovi nariadená karanténa alebo izolácia, stanovená výška nemocenského na úrovni 55 % denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.



Vážny, ktorý je v súčasnosti aj generálnym riaditeľom SP, uviedol, že poisťovni pribudli desaťnásobne väčšie povinnosti. Viac ľudí totiž poberá ošetrovné aj nemocenské. "My túto novelu podporujeme, zjednodušuje postup SP, aby sme vôbec stíhali pri tom poklese počtu zamestnancov. My sme dali podnet na to, aby sa nám zjednodušila práca," povedal Vážny.



Jeho stranícky kolega Ján Richter (Smer-SD), ktorý je exministrom práce, tiež privítal túto novelu. "Celý poslanecký klub Smeru-SD je pripravený podporiť tento návrh," avizoval Richter. Zároveň chce požiadať nového ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), aby o opatreniach začal rokovať aj so zástupcami zamestnancov, aj zamestnávateľov. "Máme mimoriadnu situáciu, ja ju rešpektujem, chcem podporiť OČR a nemocenskú, lebo isté veci sme už zaviedli my, ako bývalá vláda," doplnil Richter. Opatrenia však aj podľa neho podliehajú diskusii s Európskou komisiou. "Štátna pomoc je tiež limitovaná a definovaná. Aj tu je potrebné hľadať nejaké výnimky, aby sa opatrenia dali prijať," upozornil Richter. Finančné vplyvy novely budú podľa neho najmä na pleciach Sociálnej poisťovne.



Cieľom novely je aj podpora odstránenia vplyvov súčasnej krízovej situácie na zamestnanosť a trh práce, rozšírením okruhu aktívnych opatrení na trh práce o projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v bezprostrednom období po ich skončení. "Pri tejto príležitosti by sme mali pamätať aj na druhú stranu. Ak ideme podporiť zamestnávateľov aj ekonomiku, my musíme garantovať zamestnancom ich práva a istoty, ktoré im vyplývajú zo Zákonníka práce," myslí si Richter. Musia byť vytvorené mechanizmy, aby po skončení pomoci zamestnávateľov ten neprepustil daného človeka, keď kríza okolo nového koronavírusu pominie. "Ja ich vnímam ako rovnocenných partnerov," vyhlásil Richter.



Poslanec Igor Kašper (Sme rodina) však Richtera ubezpečil, že pomoc zamestnávateľa je podmienená tým, aby miesto udržal. Nemusí sa tak obávať toho, že by firmy následne začali prepúšťať.