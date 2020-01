Ľ. Vážny pre situáciu okolo mýtneho systému podal trestné oznámenie

Bratislava 30. januára (TASR) – Poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Vážny (Smer-SD) vo štvrtok podal pre situáciu, ktorá vznikla okolo mýtneho systému, trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru (GP) SR na neznámeho páchateľa. V súvislosti so správou Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR podľa neho boli naplnené skutkové podstaty viacerých trestných činov. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii s tým, že víta vyšetrovanie okolností budovania mýtneho systému, ktoré sa už uskutočňuje.



"Domnievam sa, že v súvislosti s vypracovaním, zverejnením a následným komunikovaním protokolu NKÚ a záverečnej správy NKÚ z októbra 2019 boli naplnené skutkové podstaty viacerých trestných činov. Trestného činu krivého obvinenia, trestného činu šírenia poplašnej správy, trestného činu ohovárania a v neposlednom rade aj trestného činu poškodzovania cudzích práv," vyhlásil Vážny. Dôvodom podania trestného oznámenia podľa neho je, že v súvislosti s vybudovaním mýtneho systému v súčasnosti "neutíchajú útoky na jeho osobu".



Informácie o mýtnom systéme sú podľa jeho slov poznačené politizáciou a neodbornosťou zo strany NKÚ, čo vedie k skresľovaniu faktov a poškodzovaniu jeho osoby. Zdôraznil, že je za vyšetrenie a objasnenie okolností, za akých sa podpísala zmluva a systém uviedol do prevádzky a tiež za vyvodenie osobnej zodpovednosti.



NKÚ v reakcii uviedol, že si za svojimi závermi stojí. "Ich pravdivosť a úplnosť bola potvrdená vedením Národnej diaľničnej spoločnosti a informáciu o výsledkoch kontrolnej akcie prerokovala a zobrala na vedomie vláda SR bez pripomienok," konštatuje sa v stanovisku.



NKÚ zároveň podotkol, že kontrola nebola zameraná na verejné obstarávanie či z neho vyplývajúce zmluvné vzťahy, ale na efektívnosť a účinnosť výberu mýta a napĺňanie kľúčových cieľov. "Najvyšší kontrolný úrad SR realizoval kontrolu efektívnosti výberu mýta na základe plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený v decembri roku 2018 a vychádzal z rizikových analýz a zistení z predchádzajúcich období," priblížili kontrolóri s tým, že plán kontrolnej činnosti je verejný dokument, pričom zameranie i časovanie kontroly bolo vopred jednoznačne stanovené.



Do podateľne predsedovi Národnej rady (NR) SR Andrejovi Dankovi (SNS) zároveň Vážny vo štvrtok podal návrh na vykonanie dvoch kontrol, ktoré by sa v prípade prijatia uznesenia NR SR mali stať pre NKÚ povinné. Prvou je kontrola realizácie stavby tunela Branisko. Účelom kontroly je zosumarizovať objem finančných zdrojov na výstavbu a zhodnotiť hospodárnosť ich vynakladania. Druhou je kontrola vzniku a hospodárenia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Jej účelom by mala byť hospodárnosť, efektívnosť a zmysel vzniku NDS, zadlženie a záväzky NDS v prvých dvoch rokoch jej vzniku. Tieto kontroly je podľa Vážneho potrebné realizovať v prvom polroku 2020.



Zdôraznil, že ako minister dopravy bol pri obstaraní, vybudovaní a uvedení mýtneho systému do prevádzky a trvá na tom, že v tom čase bol proces transparentný. Verejné obstarávanie a zmluva, ktorá z neho vzišla, boli podľa neho niekoľkokrát kontrolované viacerými inštitúciami.



Priblížil, že pokiaľ mal dosah na rozdelenie financií v prvom roku fungovania mýtneho systému, 24,8 % z výberu išlo prevádzkovateľovi a viac ako 75 % išlo do NDS na opravy, údržbu aj výstavbu.



Vážny priblížil, že zodpovednosť za to, že museli obstarať mýtny systém ako nákup služby, nie ako dodanie tovaru či diela, nesie vtedajšia vláda Mikuláša Dzurindu, keď bol ministrom dopravy Pavol Prokopovič. Podotkol, že poslancom za SDKÚ bol v tom čase aj súčasný predseda NKÚ Karol Mitrík. "Pripustili vysoké zadlženie NDS vyše 17 miliárd (korún - pozn. TASR), namiesto na budovanie systému tieto peniaze použili inde, zároveň sa zaviazali vybudovať mýtny systém a z výnosov tohto mýtneho systému zaplatiť konzorciu bánk," poznamenal Vážny. Jedinou možnosťou tak podľa neho bolo postaviť systém pod tlakom bánk ako službu.