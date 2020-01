Wittenbergerová: eKasa je výrazným opatrením proti daňovým podvodom

Bratislava 1. januára (TASR) – Systém eKasa online pripojenia elektronických registračných pokladníc bol pre Finančnú správu (FS) SR kľúčovým projektom roka 2019 a napriek masívnej antikampani a snahe niektorých strán využívať túto tému v politickom súboji, je eKasa výrazným opatrením v boji proti daňovým podvodom. Pre TASR to uviedla prezidentka FS Lenka Wittenbergerová. Od začiatku roka musia byť v systéme pripojené všetky registračné pokladnice.



"Projekt je súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR, schválili ho aj poslanci Národnej rady SR. Od začiatku sme aktívne komunikovali so všetkými partnermi, výrobcami pokladničných riešení, podnikateľskými združeniami. Osobne ma preto mrzí, že sa túto vysoko odbornú tému pokúšali viaceré politické subjekty využívať v politickom súboji. Zároveň sme boli svedkami aj masívnej antikampane proti eKase zo strany nepoctivých podnikateľov a firiem, ktoré sa snažili všetkými možnými cestami spochybniť tento projekt," povedala Wittenbergerová.



Príkladom podľa nej bola aj medializácia zraniteľnosti eKasy hackerským útokom. FS odmietla spochybnenie bezpečnosti systému. "Išlo o zásah do hardvérového komponentu pokladnice, ktorá už neobsahuje komponenty, na ktoré bola udelená certifikácia. Vytvorili teda úplne novú pokladnicu, ktorá s eKasou nemá nič spoločné, pretože nie je certifikovaná. Hovoriť tak o tom, že eKasa bola napadnutá, nie je absolútne na mieste," zdôraznila Wittenbergerová. Systém finančnej správy napadnutý nebol.



Nový systém by mal výrazne pomôcť pri ďalšom znižovaní daňovej medzery pri výbere dane z pridanej hodnoty (DPH). Tá podľa prezidentky vďaka opatreniam zameraným na boj proti daňovým únikom klesla v období rokov 2012 až 2018 o viac ako jednu tretinu, a to z hodnoty 36,7 % v roku 2012 na 23,2 % v roku 2017. "Spomedzi krajín EÚ to bol po Malte druhý najvyšší pokles v uvedenom období. Ale samozrejme, chceme v tomto úsilí pokračovať," dodala Wittenbergerová.



Koncom minulého týždňa evidovala FS 178.000 pripojených registračných pokladníc, čo je 87 % z celkového počtu aktívnych pokladníc. FS avizovala spustenie kontrol na používanie eKasy v prevádzkach, kde sa tržby evidujú, no podnikatelia svoje pokladnice do systému nepripojili. Pokuty, ktoré podnikatelia môžu za nepripojené pokladnice dostať, sú od 330 eur a za opakované porušenie hrozia násobky. Pokuty sa tak môžu vyšplhať až na 20.000 eur, prípadne hrozí odňatie živnostenského oprávnenia.