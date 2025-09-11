< sekcia Ekonomika
L. Yar: EP na rok 2026 nechce škrty na ľuďoch a vedeckom výskume
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 11. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu (10. 9.) diskutovali o nedávno dohodnutej pozícii členských štátov k návrhu rozpočtu EÚ na budúci rok. Europoslankyňa Lucia Yar (RE/PS), jediná spomedzi slovenských zákonodarcov vo Výbore EP pre rozpočet, pre spravodajcu TASR uviedla, že europarlament presadzuje ambicióznejšie plnenie politík EÚ ako naznačili členské štáty.
Poslankyňa, ktorá je podpredsedníčkou rozpočtového výboru v mene centristickej frakcie Obnovme Európu (RE), upozornila, že vlády členských štátov v Rade EÚ už tradične pristupujú k príprave rozpočtu so škrtmi voči pôvodnému návrhu Európskej komisie, čo znamená šetriť najmä na ľuďoch, znižovanie financií pre sociálne programy a vzdelávanie.
„My v Európskom parlamente však bojujeme za ambicióznejší rozpočet, ktorý podporí mladých ľudí, študentov a výskum, a tým aj budúcnosť Európy. Nedovolíme, aby sa škrty dotkli programov ako Erasmus+, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou budovania jednotnej Európy,“ vysvetlila.
Zdôraznila, že v europarlamente sa ako podpredsedníčka rozpočtového výboru zasadzuje o výraznejšie navýšenie rozpočtu na podporu budúcich generácií a inovácií. Podľa jej slov EP v programe Erasmus+ navrhuje nie škrty, ale financovanie vo výške spolu približne 5,1 miliardy eur. To by umožnilo výrazne rozšíriť počet mladých ľudí zapojených do mobility a vzdelávacích programov. Dodala tiež, že pre konkurencieschopnosť Európy je kľúčový aj program Horizont Európa, ktorý chce Rada EÚ výrazne oslabiť.
„Ako poslankyňa Európskeho parlamentu zo Slovenska zastávam jednoznačný postoj: musíme investovať do ľudí, do vzdelávania a do budúcnosti našej mladej generácie. Program Erasmus+ nie je len o štúdiu v zahraničí, je to investícia do kultúrneho porozumenia a konkurencieschopnosti našich mladých ľudí. Nie sme ochotní akceptovať škrty, ktoré by obmedzili možnosti študentov a mladých ľudí. Rovnako dôležité sú investície do výskumu a inovácií, ktoré sú základom pre prosperitu Slovenska a celej Európy,“ opísala situáciu.
Vysvetlila, že už teraz na jeseň začnú rokovania s členskými štátmi o podobe budúcoročného rozpočtu EÚ, pričom cieľom vyjednávačov EP je dosiahnuť spravodlivý kompromis, ktorý neohrozí potreby mladých ľudí a rozvoj regiónov, aj tých na Slovensku.
Komisia začiatkom júna oznámila, že stanovila rozpočet EÚ na rok 2026 na 193,26 miliardy eur, ktorý by mal byť doplnený o odhadovaných 105,32 miliardy eur vo výplatách v rámci plánu obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)