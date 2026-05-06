La Tribuna de Automoción: Čínska Geely kúpila časť závodu Fordu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

Autor TASR
Madrid/Peking 6. mája (TASR) - Čínska automobilka Geely kúpila časť závodu Fordu v Španielsku, pričom tam plánuje vyrábať jeden zo svojich modelov. Uviedol to tento týždeň portál La Tribuna de Automoción, pričom sa odvolal na nemenované zdroje oboznámené so záležitosťou. Informovala o tom agentúra Reuters.

Geely, druhá najväčšia čínska automobilka po spoločnosti BYD, už niekoľko mesiacov rokuje s firmou Ford, ktorá chce efektívnejšie využiť výrobné kapacity v Európe, konkrétne v španielskej Valencii. O ich vzájomných rokovaniach informovala agentúra Reuters už vo februári s tým, že sa diskutuje o zdieľaní výrobných kapacít.

Na najnovšiu správu automobilka Geely nereagovala. Zástupca Fordu označil správu za špekulácie a odmietol sa k tomu bližšie vyjadriť.

Geely je jednou z mnohých čínskych automobiliek, ktoré chcú vyrábať v Európe, aby sa vyhli dovozným clám a stále prísnejším opatreniam v oblasti dovozu áut zo zahraničia. Podľa La Tribuna de Automoción sa firma Geely dohodla na kúpe časti závodu Fordu v Almussafes vo Valencii s tým, že by tam vyrábala jeden zo svojich modelov. Portál zároveň dodal, že automobilky zvažujú aj možnosť, že by Geely vyrábala model aj pre americkú firmu.
