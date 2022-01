Labouristi chcú znížiť DPH a daň pre producentov ropy a plynu

Londýn 9. januára (TSR) - Britskí opoziční labouristi tlačia na premiéra Borisa Johnsona, aby začal konať v súvislosti s vysokými účtami za energie, keďže tvrdil, že ak bude pri moci, zníži účty najchudobnejších až o 600 libier (719,17 eura).



Tieňová ministerka financií Rachel Reevesová v nedeľu pre televíziu Sky uviedla, že jej strana by na jeden rok zrušila daň z pridanej hodnoty (DPH) a zaviedla dočasnú daň pre ťažobné spoločnosti zo Severného mora, aby pomohla zmierniť vznikajúcu krízu životných nákladov.



Plán labouristov vo výške 6,6 miliardy GBP by zahŕňal odstránenie DPH z účtov spotrebiteľov za energie na celý rok, ako aj predĺženie a zvýšenie úľav pre domácnosti, ktoré to najviac potrebujú.



Johnson v minulosti použil okrem iného aj zníženie DPH v rámci argumentov, prečo by malo Spojené kráľovstvo vystúpiť z Európskej únie (EÚ). Ale odvtedy to označuje za „tupý nástroj“, ktorý nepomáha tým, ktorí to najviac potrebujú.



Zrušenie DPH by znížilo priemerné účty o 200 GBP, pričom cielená podpora pre ľudí s nízkymi mzdami, dôchodcov a ľudí, ktorí majú problémy, by im ušetrila ďalších 400 GBP, tvrdí Reevesová. Podľa labouristov by výrobcovia mali pomôcť pri financovaní týchto návrhov prostredníctvom jednoročného zvýšenia dane z príjmu právnických osôb o 10 percentuálnych bodov.



Reevesová obvinila tiež ministrov, že vytvorili „cenovú krízu“ tým, že reagovali váhavo a neskoro na prudko rastúce veľkoobchodné ceny energie. „Predseda vlády bol najväčším zástancom zníženia DPH na účty za plyn a elektrinu pred referendom o členstve v EÚ. Ale teraz, keď by zníženie týchto účtov znamenalo viac ako kedykoľvek predtým, predseda vlády hovorí nie," povedala pre Sky.



Vláda by preto mala dodržať sľub premiéra odstrániť DPH z cien plynu a elektriny, vyhlásila a dodala, že ak teraz nie je na to vhodný čas, tak potom kedy.



Britská vláda je pod čoraz väčším tlakom, aby konala, pričom experti predpovedajú 50-percentný nárast účtov v apríli, keď vstúpi do platnosti zmena cenového stropu pre energie. Priemerná domácnosť podľa ich odhadu zaplatí za účty približne o 700 GBP ročne viac.



Labouristi by preto od apríla z účtov za energie pre domácnosti na rok odstránili DPH, čo by štát vyšlo približne na 2,5 miliardy GBP. Na podporu energeticky náročných podnikov by vytvorili krízový fond vo výške 600 miliónov GBP.



Okrem zvýšenia podnikovej dane pre producentov ropy a zemného plynu v Severnom mori vo finančnom roku 2022/2023, ktorý sa začína 1. apríla, by na to vláda mala získať peniaze z väčšieho výberu DPH z iných tovarov v dôsledku zvýšenia ich cien. Labouristi odhadujú tieto dodatočné príjmy z DPH na 3,1 miliardy GBP a príjmy z dočasnej dane pre ropné spoločnosti na 2,3 miliardy GBP.



Okrem dočasných opatrení navrhujú zrekonštruovať 19 miliónov domov, aby znížili účty za energie, a požadujú, aby sa „zreformoval chybný energetický systém“.



Separátne aj bývalý konzervatívny minister energetiky Chris Skidmore podporil myšlienku jednorazovej dane, keďže premiér Johnson je tiež pod tlakom vlastných poslancov, aby znížil účty pre domácnosti.