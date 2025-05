Lackovič: Inflačný koeficient môže zvyšovať miestny poplatok za rozvoj

Bratislava 28. mája (TASR) - Inflačný koeficient sa bude týkať aj miestneho poplatku za rozvoj, ktorý ľudia a developeri platia pri výstavbe nových nehnuteľností, pričom môže poplatok zvyšovať. Do novely zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR, tak koalícia ukryla rast ďalšieho poplatku. Kritizoval to opozičný poslanec Marek Lackovič (PS), ktorý spresnil, že táto zmena prišla len niekoľko hodín pred pondelkovým rokovaním výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, čo znemožnilo jeho členom o tomto návrhu diskutovať.



„Inflačný koeficient môže každoročne zvyšovať výšku poplatku aj v obciach, ktoré by ho za iných okolností zvyšovať nemuseli. Koaličná novela je navyše pripravená tak, aby finálna výška poplatku mohla ísť vďaka koeficientu aj nad hranicu maximálnej sadzby, ktorú určí obec. Ak si nedáme pozor, môže sa stať, že budú miestne poplatky za rozvoj rásť v najbližších rokoch príliš rýchlo. Nakoniec na to vždy doplatia záujemcovia o bývanie,“ upresnil Lackovič.



Vláda podľa neho navyše schválila, že doklad o zaplatení poplatku za rozvoj bude prílohou až ku kolaudácii. Upozornil, že developeri budú môcť naďalej predávať neskolaudované byty bez zaplateného poplatku. PS už vlani na jeseň navrhovalo, aby bol doklad o zaplatení prílohou zmluvy pri prevode vlastníckeho práva ku stavbe. „To malo kupujúcich, na rozdiel od návrhu Hlasu-SD, efektívne ochrániť. Koalícia však túto ochranu odmietla,“ uzavrel Lackovič.