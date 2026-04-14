< sekcia Ekonomika
APAS: Lacná personálna agentúra môže firmy vyjsť draho, hrozia pokuty
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Snaha ušetriť na pracovnej sile sa môže firmám výrazne vypomstiť. Spolupráca s nelegálnymi alebo pochybnými personálnymi agentúrami často vedie k vysokým pokutám či právnym problémom. V roku 2025 úrady za nelegálne zamestnávanie uložili pokuty v celkovej výške 2,62 milióna eur. V utorok na to upozornila Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).
Inšpektoráty práce v roku 2025 vykonali viac ako 16.600 kontrol zameraných na nelegálne zamestnávanie a odhalili takmer 700 zamestnávateľov, ktorí nelegálne zamestnávali vyše 1200 osôb. Úrady zároveň udelili 735 pokút v celkovej výške 2,62 milióna eur.
Pokútne agentúry pritom často na prvý pohľad nepôsobia podozrivo. „Formálne vystupujú ako bežní dodávatelia, no v skutočnosti obchádzajú pracovnoprávne predpisy a prenášajú riziká na koncového zamestnávateľa,“ upozornila prezidentka APAS Zuzana Rumiz.
Typický scenár je podľa Rumiz podobný. Firma prijme lacnú ponuku, ktorá nepokrýva ani minimálne náklady na mzdy a odvody. Po podnete alebo kontrole však nasleduje zistenie nelegálneho zamestnávania, spätné dopočítanie odvodov a pokuta. „Zodpovednosť pritom väčšinou nesie koncová firma, nie agentúra,“ dodala.
Od roku 2026 sa sankcie ešte sprísnili. Minimálna pokuta za nelegálne zamestnávanie je 4000 eur, pri viacerých osobách najmenej 8000 eur, horná hranica dosahuje až 200.000 eur. Podľa odborníkov však finančný postih nie je jediným rizikom. „Firma môže prísť o možnosť zamestnávať cudzincov až na päť rokov a čelí aj reputačnému poškodeniu,“ upozornil Jakub Fekiač z agentúry Edgar Baker.
Varovné signály pritom možno identifikovať ešte pred podpisom zmluvy. Medzi najčastejšie patrí podozrivo nízka cena, nejasná štruktúra nákladov, absencia licencie či časté zmeny názvu firmy. Rizikové sú aj situácie, keď agentúra dodáva pracovníkov bez vlastného zázemia alebo riadenia.
