Lacná verejná doprava by mohla zmierniť infláciu v Nemecku

Berlín 9. decembra (TASR) - Inflácia v Nemecku by sa mohla v nasledujúcich mesiacoch ochladiť vďaka lacnému lístku na verejnú dopravu, na ktorom sa dohodli politici. Uviedli to v piatok viacerí experti. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Kancelár Olaf Scholz vo štvrtok (8.12.) neskoro večer po rokovaniach s lídrami 16 spolkových krajín oznámil, že sa dohodli na zavedení mesačného lístka na verejnú dopravu v hodnote 49 eur, tzv. Deutschlandticket, v 1. štvrťroku 2023. Presnejší dátum však neuviedol.



Podľa hlavného ekonóma ING banky Carstena Brzeskeho, Deutschlandticket inšpirovaný ešte lacnejším, ale dočasným lístkom na verejnú dopravu v rámci prvého vládneho balíka pomoci po vypuknutí energetickej krízy, bude pôsobiť ako obnovená brzda inflácie.



Experti predpovedajú, že v 1. štvrťroku 2023 bude miera inflácie o jeden percentuálny bod nižšia ako zvyčajne vďaka Deutschlandticketu v kombinácii s plánovaným stropom na ceny plynu pre domácnosti a podniky.



Týmto by sa malo dosiahnuť aj to, že miera inflácie dosiahne vrchol v závere tohto roka, povedal Brzeski. Podľa neho je tak 49-eurový lístok "ďalším dôkazom toho, že v súčasnosti sú to vlády, a nie Európska centrálna banka (ECB), kto môže rýchlo stlačiť infláciu nadol".



Miera inflácie v Nemecku sa v októbri vyšplhala na 11,6 %, čo bola jej najvyššiu úroveň za celé desaťročia, a v novembri mierne klesla na 11,3 %.



Hlavný ekonóm Commerzbank Jörg Krämer odhaduje, že Deutschlandticket, ktorý je platný pre verejnú dopravu a regionálne vlaky v celej krajine, zníži infláciu o 0,3 percentuálneho bodu.



Varoval však, že stále panuje veľká neistota a je nepravdepodobné, že by vládne opatrenie zmenili základný trend. Predpovedá tak, že aj v novom roku budú dominovať vysoké ceny energií.