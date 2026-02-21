< sekcia Ekonomika
Lacný dovoz z Číny tlačí infláciu pod želanú úroveň, pozoruje ECB
Pokles inflácie „významne nezmenil strednodobé hodnotenie, ale zdôrazňuje niekoľko aspektov, ktoré treba sledovať,“ povedal Panetta, ktorý je šéfom talianskej centrálnej banky.
Autor TASR
Benátky 21. februára (TASR) - Riziká v oblasti inflácie v eurozóne sú „významné“ v oboch smeroch, upozornil v sobotu člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Fabio Panetta a dodal, že vplyv lacného čínskeho dovozu na ceny si vyžaduje dôkladnú pozornosť. „Významné sú riziká rastu aj poklesu inflácie,“ uviedol Panetta v prejave na konferencii asociácie Assiom-Forex združujúcej obchodníkov a inštitúcie finančných trhov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Inflácia v eurozóne v januári klesla na 16-mesačné minimum 1,7 %, čiže pod cieľovú hodnotu ECB, ktorá si želá infláciu na úrovni 2 %. Niektorých tvorcov menovej politiky to viedlo k varovaniu, že inflácia by sa mohla spomaliť až príliš.
Pokles inflácie „významne nezmenil strednodobé hodnotenie, ale zdôrazňuje niekoľko aspektov, ktoré treba sledovať,“ povedal Panetta, ktorý je šéfom talianskej centrálnej banky. „Hlavným je trend dovozu z Číny,“ dodal. Import z Číny do eurozóny sa v objemovom vyjadrení od začiatku roka 2024 zvýšil o 27 %, poznamenal Panetta. Zároveň poukázal na to, že výsledkom je znižovanie cien tovarov vystavených čínskej konkurencii. „Dezinflačný vplyv je zatiaľ obmedzený, ale už je viditeľný. Ceny tovarov najviac vystavených čínskej konkurencii sa spomaľujú rýchlejšie ako ceny ostatných tovarov a v nasledujúcich mesiacoch by sa to mohlo prejaviť ešte viac,“ vyjadril sa guvernér talianskej centrálnej banky.
Ďalšie riziká poklesu inflácie podľa Panettu vyplývajú z možného dodatočného posilnenia eura. Na druhej strane podľa jeho slov riziká rastu inflácie vyplývajú z vyšších cien komodít, keďže „energetické trhy zostávajú vystavené geopolitickému napätiu“. Ďalšie prvky, ktoré budú usmerňovať rozhodnutia v oblasti menovej politiky v nasledujúcich mesiacoch, poskytnú nové ekonomické prognózy, ktoré ECB pripraví do marca, dodal Panetta.
