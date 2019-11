Lagardová: Boj s klimatickou zmenou musí byť cieľom menovej politiky

Frankfurt nad Mohanom 28. novembra (TASR) - Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová chce, aby boj s klimatickou zmenou bol zahrnutý medzi ciele menovej politiky.



Lagardová údajne tlačí na to, aby bola klimatická zmena súčasťou strategického prehodnotenia cieľov ECB a aby sa stala dôležitou časťou pri rozhodovaní o menovej politike.



Lagardová už predtým deklarovala, že chce, aby sa boj s klimatickou zmenou stal súčasťou mandátu ECB. Agenda týkajúca sa prehodnocovania mandátu ECB ešte nie dokončená, ale podľa dvoch zdrojov oboznámených s diskusiami by životné prostredie malo byť súčasťou prvého takéhoto komplexného prehodnotenia mandátu ECB od roku 2003.



"Dospeli sme do bodu, kde je riziko straty reputácie v prípade ničnerobenia dostatočne veľké na to, aby na konci prehodnocovania museli niečo ohlásiť, otázkou len je, čo," uviedol šéf Positive Money Europe Stanislas Jourdan.



Existuje riziko, že Lagardová sa dostane do sporu s niektorými centrálnymi bankármi z eurozóny, ktorí tvrdia, že boj s klimatickou zmenou je záležitosťou národných vlád. Napríklad šéf nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann v októbri vyhlásil, že bude veľmi kritický k akémukoľvek pokusu smerovať menovú politiku ECB tak, aby sa týkala boja s klimatickou zmenou.



Takýto krok by takisto odlíšil ECB od ostatných centrálnych bánk. Americká centrálna banka (Fed) sa v rámci revízie svojej stratégie vyhla environmentálnym otázkam a šéf Fed Jay Powell nedávno povedal pred Kongresom, že klimatická zmena je dôležitým problémom, ktorý sa však netýka Fedu. Jeho riešenie je podľa Powella v rukách zvolených politikov, nie centrálnej banky.