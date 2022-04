Lagardová: Členovia ECB by mali prezentovať názory pár dní po zasadaní

Na archívne snímke šéf nemeckej centrálnej banky (Deutsche Bundesbank) Joachim Nagel. Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 22. apríla (TASR) - Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová povedala predstaviteľom banky, aby sa niekoľko dní po skončení sa zasadania zdržali prezentovania svojich nesúhlasných názorov na rozhodnutia ECB. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na nemenované zdroje.Lagardová sa zaviazala dosiahnuť konsenzus v rámci ECB, keď koncom roka 2019 vystriedala vo funkcii Maria Draghiho.Čelí však hlasnému nesúhlasu tzv. jastrabov, stúpencov tvrdšej línie, ktorým sa postoj banky v čase rekordne vysokej inflácie v eurozóne zdá príliš mierny, a pretrvávajúcim únikom informácií o vnútorných a vonkajších diskusiách.Lagardová preto povedala strážcom európskej meny, aby po politických rozhodnutiach ECB, ktoré sa zverejňujú vždy vo štvrtok po rokovaniach Rady guvernérov, verejnosti prezentovali väčšinový názor. A zadržali sa prezentácie "osobných" názorov až do najbližšieho pondelka po zasadaní, uviedli štyri zdroje oboznámené so situáciou.Smernice inštruujú tiež predstaviteľov ECB, aby neprezrádzali podrobnosti o internej diskusii tlači, dodali zdroje. Hovorca ECB to odmietol komentovať.Nové usmernenia sú však neformálne a vyjadrujú iba očakávania Lagardovej, čo znamená, že členom ECB nehrozí nič, ak ich nebudú dodržiavať. Napriek tomu sa zdá, že majú vplyv na guvernérov.ECB minulý štvrtok (14. 4.) oznámila, že v 3. štvrťroku 2022 ukončí svoj program nákupu dlhopisov a o nejaký čas neskôr zvýši úrokové sadzby.Guvernéri nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel a belgickej Pierre Wunsch, známi ako "jastrabi", čakali do tohto týždňa, kým prišli s výzvou na rýchlejšie tempo sprísňovania menovej politiky ECB, rovnako ako Holanďan Klaas Knot po februárovom stretnutí.Politici z bohatších severných krajín eurozóny sa v predchádzajúcich rokoch často stavali proti ultravoľnej menovej politike ECB, ale vzhľadom na to, že koniec stimulov je už na dohľad, zadlženejšie štáty na juhu regiónu sa ocitajú v menšine.Kritici tvrdia, že nové usmernenia efektívne oslabujú hlasy odporcov, pretože boli požiadaní, aby prehovorili až o niekoľko dní po zasadnutí ECB.Tento krok zároveň mnohých prekvapil, keďže ECB len minulý rok po 18-mesačnom skúmaní navrhla novú komunikačnú stratégiu a o takýchto obmedzeniach sa vtedy nediskutovalo.Zástancovia Lagardovej žiadosti zase argumentujú, že kritika zverejnená krátko po stretnutí guvernérov oslabuje rozhodnutie ECB a zasieva pochybnosti, takže pár dní navyše jednoducho umožní verejnosti pochopiť a prijať výsledok.Draghi si na konci svojho pôsobenia v roku 2019 znepriatelil politických jastrabov, keďže trval na ultravoľnej politike negatívnych úrokových sadzieb a masívnych nákupoch dlhopisov.Lagardová však vykročila iným smerom, dokonca vzala svojich kolegov na tímové pobyty mimo Frankfurtu nad Mohanom a otvorila stratégiu ECB na preskúmanie.V USA môže po skončení sa zasadania Federálneho rezervného systému (Fed) verejne prehovoriť jeden a pol dňa po rozhodnutí iba jeho predseda, aby trhy mohli stráviť informácie.