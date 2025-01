Lagardová: ECB bude pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb

Davos 22. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) neznižuje svoje úrokové sadzby príliš pomaly. Banka si zachová svoj premyslený prístup k uvoľňovaniu menovej politiky. Uviedla to prezidentka ECB Christine Lagardová pre televíziu CNBC na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



"Nevidíme sa za vrcholom," povedala Lagardová a dodala, že ECB je na ceste pravidelného a postupného znižovania sadzieb.



Inflácia v eurozóne, ktorá sa stále drží nad cieľom ECB na úrovni 2 %, a silný rast miezd zostávajú znepokojujúcimi faktormi, ale dezinflačný proces pokračuje a cieľ banky je na dohľad, povedala Lagardová.



Jej slová prichádzajú v posledný deň pred týždenným "obdobím pokoja". Predstavitelia ECB sa vtedy nevyjadrujú k menovej politike pred ďalším zasadnutím banky, na ktorom by podľa očakávania mala opäť znížiť úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu. V roku 2024 ich zredukovala štyrikrát.



Zástupcovia tábora jastrabov, teda stúpencov tvrdej línie, aj holubice, zástancovia umiernenejšej politiky ECB, signalizovali po januári ďalšie kroky, aby sa sadzby do polovice roku 2025 dostali na úrovne, ktoré neobmedzujú ani nestimulujú hospodársku aktivitu. Ale nechcú sa vopred zaviazať ku konkrétnym opatreniam vzhľadom na stále zvýšenú neistotu.



Mnohí politici vidia neutrálnu úroveň pre kľúčovú depozitnú sadzbu (aktuálne na úrovni 3 %) v pásme medzi 2 % a 2,5 %. Lagardová ju vidí v pásme 1,75 % - 2,25 %. "Keď sa k tomu priblížime, diskusia bude o niečo horúcejšia," povedala.



Napriek nárastu inflácie v eurozóne na konci roka 2024 ECB očakáva, že v priebehu tohto roka udržateľne dosiahne jej dvojpercentný cieľ, hoci stúpajúce ceny energií a slabšie euro stále predstavujú riziká. Ekonomika regiónu, ktorý zaviedol euro, medzitým pokrivkáva.



Lagardová v stredu v súvislosti s vyjadreniami amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení ciel na európsky tovar uviedla, že neboli prekvapením. A zdôraznila, že Európska únia musí byť "pripravená v prípade potreby primerane reagovať". Podľa nej Trumpova colná stratégia bude pravdepodobne "selektívna" a európsky blok bude pozorne sledovať jej vývoj.



Bloomberg Television zase v Davose oslovila šéfa holandskej centrálnej banky a člena Rady guvernérov ECB Klaasa Knota, ktorý povedal, že očakáva zníženie sadzieb na nasledujúcich dvoch stretnutiach, ale "zatiaľ nie je presvedčený, že ECB musí prejsť do stimulačného režimu".