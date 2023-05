Lagardová: ECB musí zatiaľ držať úrokové sadzby na vyššej úrovni

Madrid 19. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) musí udržiavať úrokové sadzby na vyššej úrovni s cieľom dostať infláciu postupne až k stanovenému inflačnému cieľu. Povedala to v piatok šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová, čím naznačila ďalšie sprísňovanie menovej politiky zo strany ECB. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB na svojom ostatnom zasadnutí začiatkom mája opäť zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu, avšak miernejším tempom. Na rozdiel od predchádzajúcich zasadnutí ju zvýšila iba o 25 bázických bodov. Lagardová však signalizovala, že sprísňovanie menovej politiky sa ešte neskončilo. "V prípade úrokových sadzieb nemôžeme poľaviť. Máme nejaký cieľ, ktorý musíme dosiahnuť," povedala v rozhovore pre španielsku televíziu TVE. Strednodobý inflačný cieľ ECB je stanovený na 2 %.



Šéfka ECB sa konkrétnejšie k budúcemu zvyšovaniu úrokových sadzieb nevyjadrila, uviedla však, že cieľ ECB vôbec nie je komplikovaný. "Je ním cenová stabilita. A my tento cieľ musíme splniť," povedala s tým, že aj keď rozhodnutia nie sú ľahké, inflácia sa musí vrátiť na 2 %. "A to urobíme, o tom netreba pochybovať," dodala.



Trhy očakávajú, že ECB aj na svojom júnovom zasadnutí zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Nevylučujú ešte jedno zvýšenie na konci leta, pričom so znižovaním úrokových sadzieb by centrálna banka mohla začať na začiatku roka 2024.



Bankármi pozorne sledovaná jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, sa v apríli spomalila na 7,3 % zo 7,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Napriek tomu je stále dosť vysoká, navyše v kľúčovom sektore služieb sa rast cien zrýchlil z marcových 5,1 % na 5,2 %.