Lagardová: ECB nemôže prisľúbiť, koľkokrát zníži sadzby

Frankfurt nad Mohanom 20. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) nemôže dopredu prisľúbiť, akým tempom bude uvoľňovať menovú politiku, uviedla jej šéfka Christine Lagardová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB sa podľa Lagardovej nemôže zaviazať k vopred stanovenému počtu znížení úrokových sadzieb ani po tom, ako spustí cyklus uvoľňovania, pretože to bude závisieť od údajov prichádzajúcich z ekonomiky eurozóny.



Viacero predstaviteľov ECB sa už vyjadrilo, že úrokové sadzby v eurozóne by mohli začať klesať zo súčasných rekordných úrovní. Očakáva sa, že ECB prikročí k prvému uvoľneniu v júni. Aktuálna diskusia sa sústreďuje na to, koľkokrát ešte ECB potom sadzby zníži.



Lagardová sa v stredu snažila tieto špekulácie utlmiť, aj keď uznala, že aktuálne údaje o vývoji miezd a inflácie sú povzbudivé. "Naše rozhodnutia musia zostať závislé od údajov a budú prijímané zasadnutie po zasadnutí, pričom vždy budeme reagovať na nové informácie," uviedla šéfka ECB na konferencii vo Frankfurte nad Mohanom. "To znamená, že ani po prvom znížení sadzieb sa nemôžeme vopred zaviazať k špecifickej trajektórii vývoja sadzieb."



Inflácia v eurozóne vo februári klesla na 2,6 % z dvojciferných úrovní, na ktoré sa dostala na jeseň 2022.