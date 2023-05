Lagardová: ECB neprerušuje cyklus sprísňovania menovej politiky

Frankfurt nad Mohanom 4. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) spomalila tempo zvyšovania sadzieb, ale neprerušuje cyklus sprísňovania menovej politiky, uviedla jej šéfka Christine Lagardová na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia Rady guvernérov.



ECB vo štvrtok v súlade s očakávaniami spomalila tempo sprísňovania menovej politiky a zvýšila svoje hlavné úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu. To znamená, že kľúčová sadzba (pre hlavné refinančné operácie) s platnosťou od 10. mája stúpne na 3,75 %, sadzba pre jednodňové finančné operácie na 4 % a depozitná sadzba na 3,25 %.



Inflácia v eurozóne sa v uplynulých mesiacoch síce znížila, ale základné cenové tlaky zostávajú silné, zopakovala Lagardová formuláciu z vyhlásenia Rady guvernérov. Poukázala na to, že infláciu stále tlačí nahor postupné premietanie minulého zvýšenia nákladov na energie do cien a obmedzenia na strane ponuky. Najmä v oblasti služieb cenové tlaky podporuje zadržiavaný dopyt po ukončení pandemických reštrikcií a nárast miezd.



Podľa Lagardovej sa jednotlivé sektory ekonomiky vyvíjajú odlišne. Vyhliadky výrobného sektora sa zhoršujú, zatiaľ čo sektor služieb rastie. Dodala, že ďalšie zvýšenie sadzieb bolo potrebné a že ECB neprerušuje cyklus sprísňovania.