Lagardová: Európska centrálna banka bude trpezlivá

Frankfurt nad Mohanom 28. septembra (TASR) – Európska centrálna banka (ECB) nesmie „prehnane reagovať" na rast inflácie, ktorý je výsledkom prechodných problémov, najmä nedostatku dodávok. Vyhlásila to v utorok prezidentka banky Christine Lagardová pri otvorení Fóra ECB o centrálnom bankovníctve.



Podľa nej je teraz „kľúčovou výzvou zabezpečiť, aby sme prehnane nereagovali na prechodné problémy v dodávkach", ktoré spôsobila pandémia nového koronavírusu. Prezidentka ECB sľúbila, že banka bude trpezlivá, pokiaľ ide o sprísnenie menovej politiky.



Pripomenula, že dôvodom zvyšovania inflačných tlakov v euroregióne je niekoľko „stabilných" faktorov - od rastúcich cien energií po prekážky v dodávateľských reťazcoch. Podľa nej však nedostatok surovín a kľúčových komponentov „nebude mať žiadny vplyv v strednodobom horizonte".



„Budeme reagovať iba na zlepšenia celkovej inflácie, o ktorých budeme presvedčení, že sú trvalé a odzrkadlia sa v základnej dynamike inflácie," vyhlásila Lagardová na fóre.



Inflácia by mohla do konca tohto roka stúpnuť až na 4 %, čo je dvojnásobok 2-percentnej cieľovej úrovne ECB. Lagardová však tvrdí, že rast cien sa potom rýchlo zníži späť pod cieľ banky a v nasledujúcich rokoch sa udrží pod hranicou 2 %.



„Skutočnosť, že inflácia sa môže prechodne pohybovať nad cieľom, nám umožňuje byť trpezlivými pri sprísňovaní politiky, kým si nebudeme istí, či sa takéto zlepšenie udrží," povedala a pripomenula, že eurozóna „stále potrebuje akomodačnú menovú politiku, aby bezpečne vystúpila z pandémie a udržateľne znížila infláciu na 2 %".



ECB už roky používa ultra nízke úrokové sadzby, lacné pôžičky bankám a hromadné nákupy dlhopisov na podporu výdavkov a investícií v eurozóne v snahe zvýšiť infláciu a podporiť hospodársky rast.



V minulom roku predstavila tiež program núdzového nákupu dlhopisov (PEPP) vo výške 1,85 bilióna eur, aby sa počas pandémie zabezpečil tok úverov.



Inflácia v 19-člennej eurozóne dosiahla v auguste desaťročné maximum 3 %. ECB vo svojich najnovších prognózach začiatkom tohto mesiaca predpovedala, že inflácia za celý rok 2021 dosiahne 2,2 % a v nasledujúcich dvoch rokoch opäť klesne (na 1,7 % a potom na 1,5 %).



Veľký politický krok ECB sa stále očakáva v decembri, keď sa pravdepodobne rozhodne ukončiť program núdzových pandemických stimulov vo výške 1,85 bilióna eur.