Lagardová: ECB pravdepodobne zvýši úrokové sadzby aj v júli

Frankfurt nad Mohanom 15. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude v boji proti inflácii pokračovať naďalej a je "veľmi pravdepodobné," že úrokové sadzby zvýši aj na júlovom zasadnutí. Povedala to vo štvrtok šéfka ECB Christine Lagardová po tom, ako ECB zvýšila úrokové sadzby na najvyššiu úroveň za 22 rokov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, DPA a Bloomberg.



Lagardová uviedla, že celú cestu, čo sa týka úrokových sadzieb, ešte neprešli a dokiaľ nedôjde k výraznej zmene oproti výhľadu banky, bude ECB vo zvyšovaní úrokových sadzieb pokračovať. "S pauzou (v sprísňovaní menovej politiky) nepočítame," povedala šéfka ECB na tlačovej konferencii po rozhodnutí Rady guvernérov ECB zvýšiť úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Hlavnú sadzbu tak zvýšili na 4 % a depozitnú na 3,50 %, čo je jej najvyššia hodnota od roku 2001.



Aké kroky by banka mohla urobiť po júli, k tomu sa Lagardová nevyjadrila. Trhy však na jej najnovšie slová už zareagovali zmenou v oblasti očakávaní. Pravdepodobnosť, že ECB zvýši depozitnú sadzbu do konca októbra, mali pôvodne stanovenú na 50 %, teraz však percento pravdepodobnosti zvýšili na takmer 80 %.