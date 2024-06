Lagardová: ECB venuje pozornosť hladkému fungovaniu finančných trhov

Paríž 17. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) venuje veľkú pozornosť hladkému fungovaniu finančných trhov. Vyhlásila to v pondelok prezidentka ECB Christine Lagardová po tom, čo minulý týždeň vystrašilo investorov rozhodnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vyhlásiť predčasné parlamentné voľby. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Investori požadovali v pondelok ráno prémiu 77 bázických bodov na desaťročné dlhopisy Francúzska. To je len malá zmena oproti záveru minulého týždňa, v priebehu ktorého riziková prirážka na francúzske dlhopisy stúpla o 29 bázických bodov, čo bol najväčší týždenný nárast od roku 2011.



Na otázku, či to nepredstavuje problémom, Lagardová novinárom na podujatí neďaleko Paríža povedala: "Cenová stabilita ide ruka v ruke s finančnou stabilitou. Venujeme veľkú pozornosť hladkému fungovaniu finančných trhov a ďalej v tom pokračujeme."



Lagardová poznamenala tiež, že zníženie inflácie v eurozóne na 2 % sa môže zdať triviálnou úlohou vzhľadom na súčasné politické spory v Európe, ale teraz nie je vhodný čas na to, aby ECB stratila zo zreteľa svoj primárny cieľ.



"Ak by sme nechali infláciu, aby sa vymkla spod kontroly, keď sme v procese dostať ju pod kontrolu a keď sme začali túto tretiu etapu procesu vývoja menovej politiky, bolo by to úplne kontraproduktívne," povedala.



Politici Európskej centrálnej banky nemajú v pláne diskutovať o núdzových nákupoch francúzskych dlhopisov a stále si myslia, že je na francúzskych politikoch, aby upokojili investorov, ktorých znervózňujú vyhliadky na nástup krajne pravicovej vlády v Paríži.