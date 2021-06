Lagardová: Ekonomiky eurozóny a USA sú v odlišnej situácii

Brusel 21. júna (TASR) - Eurozóna a Spojené štáty sú v odlišnej situácii, povedala šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová, poukazujúc na inflačné vyhliadky. Podľa nej by tak vývoj v USA nemal mať na situáciu v eurozóne výraznejší vplyv.



Ako informovala agentúra Reuters, vzhľadom na rýchle otváranie sa americkej ekonomiky a rast cien začali zástupcovia americkej centrálnej banky Fed diskutovať o prípadnom ukončení programu nákupu dlhopisov. Navyše minulý týždeň banka zverejnila, že k prvému zvýšeniu úrokových sadzieb od začiatku pandémie by mohlo dôjsť v roku 2023. Správy z USA viedli na trhu k špekuláciám o zrýchľovaní inflácie a sprísňovaní menovej politiky vo svete.



Šéfka ECB však odmietla porovnávať ekonomiky USA a menového bloku. Ako uviedla, zotavovanie americkej ekonomiky je rýchlejšie než v prípade eurozóny. "Situácia v USA a Európe je výrazne odlišná," povedala Lagardová na pôde Európskeho parlamentu. "Je to síce lákavé porovnávať, vzhľadom na množstvo rozdielov medzi ekonomikami to však nie je veľmi rozumné," dodala s tým, že aj keď určitý mierny vplyv tu byť môže, celkovo by dôsledky inflácie v Spojených štátoch na harmonizovanú mieru inflácie v eurozóne mali byť iba mierne.



Zároveň zopakovala svoj postoj z 10. júna, keď ECB rozhodla o ponechaní expanzívneho nastavenia menovej politiky, že ešte nenastal čas na zvyšovanie úrokových sadzieb. Ako povedala, sprísnenie menovej politiky by bolo predčasné a predstavovalo by riziko pre súčasné zotavovanie ekonomiky eurozóny a vyhliadky inflácie.