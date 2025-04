Lagardová: Eskalácia napätia v obchode pravdepodobne spomalí ekonomiku

Frankfurt nad Mohanom 17. apríla (TASR) - Výrazná eskalácia napätia vo svetovom obchode povedie pravdepodobne k spomaleniu tempa rastu ekonomiky eurozóny, a to prostredníctvom negatívnych dôsledkov pre jej export. Čo sa týka inflácie eurozóny, dôsledky dovozných ciel americkej administratívy sa vyjasnia až časom, menová únia však musí byť pripravená na akýkoľvek vývoj. Povedala to vo štvrtok po rozhodnutí Európskej centrálnej banky (ECB) opätovne znížiť úrokové sadzby jej prezidentka Christine Lagardová. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



„Výrazná eskalácia napätia vo svetovom obchode a s tým súvisiaca neistota povedú pravdepodobne k oslabeniu rastu ekonomiky menovej únie. Dôvodom je predpokladaný pokles objemu vývozu eurozóny. To sa môže odraziť na poklese investícií a spotreby,“ povedala šéfka ECB na tlačovej konferencii po oznámení banky, že znižuje úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Depozitná sadzba tak klesla na 2,25 % a hlavná refinančná sadzba na 2,40 %.



Lagardová okrem toho uviedla, že na jasnejší vplyv ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa na infláciu v eurozóne si bude potrebné ešte počkať. „Čistý vplyv na infláciu bude jasný, prípadne jasnejší, až časom,“ dodala, pričom však upozornila, že vzhľadom na súčasnú neistotu spôsobenú Trumpovou obchodnou politikou musia byť v ECB pripravení na akýkoľvek vývoj. „Musíme byť pripravení na akékoľvek nepredvídateľné situácie,“ dodala Lagardová.