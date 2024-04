Lagardová: Európa a USA by nemali súťažiť, kto ponúkne vyššie dotácie

New Heaven 22. apríla (TASR) - Európa a USA by sa mali vyhnúť ponúkaniu nadmerných ekonomických výhod v snahe podporiť hospodársky rast. Nemali by sa zapájať do dotačných pretekov, ktoré vytvárajú hru s nulovým súčtom. Uviedla to v pondelok prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová v prejave na americkej univerzite Yale. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Namiesto toho by obe strany mali využiť svoju "kolektívnu váhu" v medzinárodnom obchode, aby odradili ostatných od protikonkurenčných praktík. A zároveň zvýšiť "voľný tok nápadov medzi oboma brehmi Atlantiku, čo je hra s pozitívnym súčtom", skonštatovala.



Tieto poznámky odzrkadľujú komentáre Lagardovej z minulého týždňa, že Európe a USA by lepšie poslúžilo, keby zabezpečili "rovnaké podmienky pre krajiny, ktoré hrajú podľa pravidiel a dôrazne by konali v prípadoch, keď sa pravidlá porušujú s cieľom vytvoriť nespravodlivú výhodu".



Lagardová v pondelok v prednáške na Yale University povedala tiež, že svetová ekonomika sa nachádza "v bode obratu, pričom stará realita je nahradená novými neistotami".



Napriek tomu určité veci "zostávajú rozhodne rovnaké", poznamenala s tým, že generovanie nových nápadov má zásadný význam pre budúci rast ekonomiky. Ale na to, aby tieto nápady fungovali, je potrebné vytvoriť podmienky, "v ktorých sa budú môcť šíriť a prekvitať", čo nebude jednoduché, dodala.