Lagardová: Eurozóna čelí poklesu, ktorý je v mieri bezprecedentný

Frankfurt nad Mohanom 30. apríla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu spôsobí pokles ekonomiky eurozóny v mierových časoch nevídaný. Uviedla to vo štvrtok šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová po tom, ako Rada guvernérov ECB ponechala kľúčovú sadzbu na nule a nezmenila ani depozitnú sadzbu či sadzbu na jednodňové refinančné operácie. Lagardová zároveň zopakovala, že ECB použije všetky svoje nástroje, aby ekonomike pomohla toto obdobie ustáť.



"Eurozóna čelí poklesu ekonomiky v takom rozsahu a tempe, aké sú v mierových časoch bezprecedentné," povedala Lagardová novinárom na tlačovej konferencii, ktorá sa pre pandémiu nového koronavírusu konala prostredníctvom videokonferencie. Odhaduje, že ekonomika menovej únie môže tento rok klesnúť o 5 % až 12 %.



Konečný rozsah poklesu bude do veľkej miery závisieť od toho, ako dlho budú v platnosti karanténne opatrenia prijaté na zmiernenie šírenia nového koronavírusu, ale aj od ďalších krokov. Šéfka ECB počíta s tým, že po postupnom uvoľňovaní obmedzení sa ekonomická aktivita začne zotavovať, rýchlosť a rozsah zotavovania sú však naďalej veľmi neisté. V tejto súvislosti opätovne vyzvala vlády členských štátov eurozóny, aby podporili menovú politiku ECB krokmi v oblasti fiškálnej politiky. Dodala, že v tejto situácii je nevyhnutný koordinovaný prístup.



Štatistický úrad Európskej únie Eurostat vo štvrtok vo svojom prvom odhade zverejnil, že ekonomika eurozóny klesla medzikvartálne o 3,8 %. Podľa Lagardovej bude vývoj v 2. kvartáli pravdepodobne omnoho horší, pričom nevylúčila, že ekonomika klesne až o 15 %.



"Prudký pokles ekonomickej aktivity v apríli signalizuje, že dôsledky (pandémie) budú v 2. štvrťroku pravdepodobne ešte horšie," uviedla Lagardová.



Podobne ako americká centrálna banka Fed aj ECB pristúpila k masívnym stimulom na podporu ekonomiky a udržanie úverových tokov. Súčasťou stimulov je aj núdzový pandemický program nákupov aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP), ktorý banka spustila minulý mesiac a ktorého celkový objem predstavuje 750 miliárd eur. Program by mal trvať minimálne do konca tohto roka, pričom Lagardová dodala, že je možné, že bude pokračovať aj po roku 2020.



"Najlepším z našej palety nástrojov je nepochybne program PEPP," povedala šéfka ECB, ktorá prisľúbila "úplnu flexibilitu" s cieľom pomôcť ekonomike bloku súčasné obdobie prekonať. Dodala však, že svet v súčasnosti čelí "globálnej zdravotnej kríze" a "najvyššou prioritou musí byť záchrana životov".