Lagardová: Hospodársky rast v eurozóne by sa mal v 2024 zrýchliť

Brusel 22. marca (TASR) - Hospodársky rast v eurozóne by sa mal v priebehu roka 2024 zrýchliť najmä v dôsledku zvýšenia kúpnej sily spotrebiteľov. Uviedla to v piatok prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová v rozhovore s lídrami Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Lagardová zopakovala, že inflácia v regióne, ktorý zaviedol euro, bude ďalej klesať. Uviedla to v nadväznosti na závery marcového zasadnutia ECB.



V rozhovore s lídrami EÚ povedala tiež, že ekonomická odolnosť si vyžaduje zvýšenie produktivity, a to si zase vyžaduje väčšie kapitálové investície. Dodala, že únia kapitálových trhov (CMU) bude "hrať kľúčovú úlohu" pri zabezpečovaní investícií.



EÚ plánuje vytvoriť úniu kapitálových trhov v 27 krajinách bloku, čím sa zmiernia prekážky pre pohyb súkromných investícií cez hranice. To je však úloha pre budúci Európsky parlament a Európsku komisiu po júnových voľbách.



Cieľom únie kapitálových trhov je prehĺbiť a ďalej integrovať kapitálové trhy členských štátov EÚ. Rozvinutejšie a integrované kapitálové trhy zabezpečia tiež lepšiu stabilitu a odolnosť finančného systému v Únii. A väčšia diverzifikácia zdrojov financovania podnikov eliminuje vplyv potenciálnych problémov v bankovom sektore v čase krízy.



Lídri EÚ sa zišli v piatok v Bruseli na rokovaniach o fiškálnej politike eurozóny v budúcom roku, znížení inflácie a zvýšení stability verejných financií po nadmerných výdavkoch počas pandémie ochorenia COVID-19 a počas energetickej krízy.



Lídri by mali tiež schváliť plán, na ktorom sa dohodli ministri financií, ako prilákať súkromný kapitál do Európy na financovanie nákladného prechodu kontinentu na ekologickejšie a digitálnejšie hospodárstvo, pričom musí súťažiť s Čínou a USA o kľúčové technológie a suroviny.