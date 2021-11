Lagardová: Inflácia na vyššej úrovni bude dlhšie, než sa čakalo

Brusel/Frankfurt nad Mohanom 15. novembra (TASR) - Pretrvávajúce problémy v dodávateľských reťazcoch a rastúce ceny energií vedú k spomaľovaniu rastu ekonomiky. Čo sa týka inflácie, tieto faktory ju budú udržiavať na vysokej úrovni dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo. Uviedla to v pondelok v Európskom parlamente prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová.



ECB pôvodne počítala s tým, že na budúci rok sa miera inflácie začne rýchlo spomaľovať, zástupcovia banky však v poslednom období pripúšťajú, že ich inflačné prognózy, ktoré boli už niekoľkokrát revidované smerom nahor, stále uvádzajú úroveň inflácie príliš nízko. Na ECB preto rastie tlak, aby pristúpila k sprísneniu menovej politiky, čo by umožnilo rýchlejšie spomaľovanie rastu spotrebiteľských cien. To však šéfka ECB odmieta s tým, že podmienky, ktoré je potrebné splniť na zvýšenie úrokových sadzieb, nebudú splnené ani v budúcom roku.



Inflácia v eurozóne dosiahla v októbri 4,1 %, čo je najvyššia úroveň inflácie od leta 2008. Ku koncu tohto roka by sa mohla priblížiť k úrovni 4,5 %. V budúcom roku sa počíta s postupným spomaľovaním rastu spotrebiteľských cien, avšak pod inflačný cieľ ECB, ktorý je stanovený na úrovni 2 % by sa mala dostať až ku koncu budúceho roka.



Lagardová dodala, že problém dodávateľských reťazcov, ktorý zhoršuje krátkodobé vyhliadky ekonomiky, sa na budúci rok pravdepodobne začne zmierňovať a rovnaký vývoj predpokladá aj pri cenách energií. Tým naznačila, že aj rast spotrebiteľských cien sa spomalí, proces cenovej normalizácie však bude o niečo dlhší. "Aj naďalej očakávame, že v budúcom roku sa miera inflácie zmierni, bude to však trvať o niečo dlhšie, než sme pôvodne predpokladali," povedala šéfka ECB.