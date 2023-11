Lagardová: Inflácia v eurozóne by sa mohla zvýšiť

Frankfurt nad Mohanom 10. novembra (TASR) - Inflácia v eurozóne by sa v najbližších mesiacoch mohla zvýšiť, ale ak bude Európska centrálna banka (ECB) držať úrokové sadzby dostatočne dlho na súčasnej úrovni, stále môžu dostať tempo rastu spotrebiteľských cien späť k svojmu cieľu vo výške 2 %. Uviedla to v piatok prezidentka ECB Christine Lagardová. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



ECB minulý mesiac prerušila sériu 10 agresívnych zvýšení úrokových sadzieb po sebe. Investori teraz špekulujú, že ďalším krokom banky bude zníženie úrokov, možno už v apríli 2024.



Rýchly pokles inflácie v eurozóne na 2,9 % minulý mesiac tieto špekulácie len podporil. Lagardová varovala, že tento prudký pokles inflácie v eurozóne by sa nemal považovať za samozrejmosť a že spomaľovanie inflácie sa môže čoskoro skončiť. V blízkej budúcnosti by sa rast spotrebiteľských cien mohol dokonca zrýchliť vzhľadom na vysoké ceny energií a vypršanie tzv. bázického efektu.



Lagardová preto na podujatí denníka Financial Times poznamenala, že oživenie inflácie v budúcnosti by nemalo byť prekvapením. "Aj keby ceny energií teraz stagnovali, v januári a vo februári stratíme bázický efekt," upozornila.



ECB minulý mesiac ponechala svoju kľúčové depozitnú sadzbu nezmenenú na úrovni 4 %. Predpovedá návrat inflácie späť k jej cieľu až koncom roka 2025, pričom tempo rastu spotrebiteľských cien sa po väčšinu roka 2024 bude pohybovať okolo úrovne 3 %.



Lagardová však naznačila, že aj keď inflácia stúpne, ďalšie zvýšenie sadzieb už nemusí byť potrebné. "Sme na úrovni, pri ktorej veríme, že ak sa bude udržiavať dostatočne dlho, dostaneme sa k strednodobému inflačnému cieľu 2 %," povedala.



Zároveň však varovala, že riziká ohrozujúce infláciu naďalej pretrvávajú a pre ECB je nepríjemné, že krajiny Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na novom fiškálnom rámci.



ECB opakovane upozorňovala, že rozpočtová zdržanlivosť je nevyhnutná na zníženie inflácie a príliš veľké výdavky by mohli centrálnu banku prinútiť opäť sprísniť menovú politiku, aby čelila fiškálnym impulzom.