Lagardová: Jadrová inflácia ešte nedosiahla vrchol, i keď sa zmiernila

Frankfurt nad Mohanom 5. júna (TASR) - Rast jadrovej inflácie, do ktorej nie sú zahrnuté nestále ceny potravín a energií, sa už síce zmiernil, ale podľa prezidentky Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardovej je príliš skoro domnievať sa, že už dosiahol vrchol. Povedala to v pondelok európskym zákonodarcom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Jej komentáre pravdepodobne podporia očakávania trhu, že ECB zvýši kľúčové úrokové sadzby tento i nasledujúci mesiac aj napriek výraznému spomaleniu inflácie v máji.



"Najnovšie dostupné údaje naznačujú, že ukazovatele základných inflačných tlakov zostávajú vysoké a hoci niektoré vykazujú známky zmiernenia, neexistuje jasný dôkaz, že základná inflácia dosiahla svoj vrchol," povedala Lagardová zákonodarcom.



Inflácia v 20 krajinách, ktoré zaviedli euro, sa v máji znížila na 6,1 % zo 7 % v apríli a tempo rastu jadrovej inflácie sa spomalilo na 5,3 % z 5,6 %.



To podnietilo diskusiu o potrebe ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb ECB po ich očakávanom zdvihnutí na zasadnutí menového výboru 15. júna. Úrokové sadzby ECB tak za menej ako 12 mesiacov stúpnu celkovo o bezprecedentné štyri percentuálne body.



Lagardová pripustila, že vplyvy predchádzajúcich zvýšení sadzieb sa "začínajú prejavovať a pravdepodobne v najbližších rokoch zosilnejú".



Opätovne však potvrdila stanovisko ECB, podľa ktorého úrokové sadzby bude potrebné opäť zvýšiť "na dostatočne reštriktívne úrovne, aby inflácia klesla na k cieľu banky na úrovni 2 %".