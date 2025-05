Lagardová je odhodlaná dokončiť svoje funkčné obdobie v ECB

Frankfurt nad Mohanom 28. mája (TASR) - Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová je odhodlaná dokončiť svoje osemročné funkčné obdobie na čele banky. Vyhlásil to v stredu hovorca ECB v reakcii na článok denníka Financial Times (FT), že zvažuje predčasný odchod z funkcie, aby viedla Svetové ekonomické fórum (WEF). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa FT Lagardová, ktorej do konca mandátu zostávajú ešte viac ako dva roky, už dlhšie rokuje o prevzatí funkcie šéfky WEF. V apríli sa stretla s bývalým prezidentom WEF Klausom Schwabom, aby prediskutovala plán nástupníctva.



Schwab v tejto súvislosti povedal, že Lagardová, ktorá je v správnej rade WEF, bola v centre ich záujmu pri plánovaní nástupníctva, pričom diskutovali o harmonograme a dokonca aj o praktických opatreniach vrátane ubytovania pre Lagardovú.



„Prezidentka Lagardová bola vždy plne odhodlaná plniť svoje poslanie a je odhodlaná dokončiť svoje funkčné obdobie,“ povedal hovorca banky na žiadosť o komentár. Funkčné obdobie Lagardovej na čele ECB trvá do 31. októbra 2027.



Schwab, zakladateľ WEF, 21. apríla oznámil, že s okamžitou platnosťou odstupuje z funkcie predsedu správnej rady vzhľadom na svoj vek (88 rokov). Neskôr však médiá priniesli informáciu, že je za tým škandál. A fórum potvrdilo, že začalo vyšetrovanie po liste informátorov, bývalých aj terajších zamestnancov WEF, v ktorom Schwaba obvinili z manipulovania záverov dôležitej správy o globálnej konkurencieschopnosti. Údajne upravoval metodológiu správy tak, aby vyhovovala vládam nespokojným so svojím hodnotením. V liste sa ďalej uvádza, že zneužíval finančné prostriedky WEF na súkromné účely a vytváral toxickú pracovnú kultúru. Schwab tieto obvinenia odmieta.



Svetové ekonomické fórum, ktoré má sídlo v Ženeve, sa postupne stalo jedným z najdôležitejších stretnutí svetových politikov, podnikateľov, vedcov a predstaviteľov občianskej spoločnosti.