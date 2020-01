Lagardová: Nemôžeme operovať rovnako ako v roku 2003

Frankfurt nad Mohanom 23. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. ECB zároveň spustila prvú revíziu stratégie svojej menovej politiky po 17 rokoch.



"Nemôžeme operovať rovnako ako v roku 2003, čo neznamená, že musíme zmeniť toto alebo ono. Musíme sa však komplexne zaoberať účinnosťou našej menovej politiky," povedala šéfka ECB Christine Lagardová na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia Rady guvernérov. Potvrdila, že ECB bude pri revízii dôsledná a "otočí každý kameň".



To však neznamená ukončenie ultra uvoľnenej menovej politiky. Rada guvernérov ponechala svoj kľúčový úrok na úrovni 0,00 %. Depozitná sadzba zostala na úrovni -0,50 % a sadzba na jednodňové refinančné operácie na úrovni 0,25 %. Očakáva, že hlavné úrokové sadzby zostanú na aktuálnych úrovniach alebo ešte klesnú, kým sa výhľad rastu spotrebiteľských cien nezačne výrazne približovať k inflačnému cieľu tesne pod dvoma percentami v rámci prognózovaného horizontu.



ECB tiež uviedla, že bude pokračovať v programe nákupu aktív (APP), ktorý obnovila od 1. novembra 2019. V jeho rámci bude nakupovať aktíva v objeme 20 miliárd eur mesačne.



ECB sa snaží lacnými peniazmi podporiť rast spotrebiteľských cien, ktorého tempo dlhodobo zaostáva za jej inflačným cieľom. V decembri sa medziročná inflácia v eurozóne zrýchlila na 1,3 % z 1 %. Dôvodom bolo zvýšenie cien energií. ECB podľa Lagardovej počíta s tým, že inflácia zostane na aktuálnych úrovniach aj v nasledujúcich mesiacoch.



"Aj keď indikátory inflačných očakávaní zostávajú na nízkych úrovniach, v poslednom čase sa buď stabilizovali alebo sa mierne zvýšili," uviedla Lagardová. Dodala, že tempo rastu cien by sa v strednodobom horizonte malo zvýšiť. Podporujú ho opatrenia ECB, pokračujúca expanzia ekonomiky a solídne zvyšovanie platov.



Aktuálne údaje, ktoré ECB získala od posledného zasadnutia Rady guvernérov, sú v súlade so základným scenárom banky, že ekonomika eurozóny pokračuje v miernom raste. Brzdou expanzie zostáva slabosť výrobného sektora. "Avšak pokračujúci, aj keď sa spomaľujúci rast zamestnanosti a zvyšovanie miezd naďalej podporujú ekonomiku eurozóny," povedala Lagardová.



Lagardová tiež privítala pozitívne signály v nedávnych obchodných rokovaniach medzi USA a Európskou úniou (EÚ). Uviedla, že o niečo optimistickejší tón diskusií medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a šéfkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou je "treba brať ako pozitívny signál".



Podľa šéfky ECB sa neistoty týkajúce sa medzinárodného obchodu znížili, a tým aj riziká ohrozujúce ekonomiku eurozóny. Medzi pozitívne faktory patrí zažehnanie nebezpečenstva neriadeného brexitu a prímerie v obchodnom spore medzi USA a Čínou.