Lagardová: O znížení sadzieb ECB na zasadnutí vôbec nediskutovala

Frankfurt nad Mohanom 14. decembra (TASR) - Úrokové sadzby v eurozóne zostanú na "dostatočne reštriktívnej úrovni tak dlho, ako to bude potrebné", vyhlásila vo štvrtok prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová. Základné cenové tlaky sa síce zmierňujú, domáca inflácia, za ktorú v 20 štátoch platiacich eurom zodpovedajú z veľkej časti rastúce mzdové náklady, sa však "nepohla z miesta", dodala na tlačovej konferencii po zasadnutí banky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



ECB na svojom decembrovom zasadnutí podľa očakávania svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenila. Úroková sadzba z jednodňových vkladov tak zostáva na historickom maxime 4 %.



"Mali by sme znížiť svoju ostražitosť? Túto otázku si kladieme. Nie, v žiadnom prípade by sme nemali znižovať svoju ostražitosť," povedala Lagardová. Tvorcovia menovej politiky "vôbec nediskutovali o znížení sadzieb, nebola žiadna diskusia, žiadna debata o tejto otázke," zdôraznila.



ECB ponechala sadzby na viacročných maximách už druhé zasadnutie po sebe v snahe znížiť infláciu, napriek náznakom, že ekonomický rast sa spomaľuje. Úroková sadzba z hlavných refinančných operácií zostala na 22-ročnom maxime 4,5 % a úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie na úrovni 4,75 %.



Rada guvernérov uviedla, že bude udržiavať kľúčové úrokové sadzby na reštriktívnej úrovni tak dlho, ako to bude potrebné na dosiahnutie inflačného cieľa banky na úrovni 2 %.



Hoci miera inflácie v eurozóne v uplynulých mesiacoch klesla, Rada guvernérov sa domnieva, že v blízkej budúcnosti sa pravdepodobne opäť dočasne zvýši, než začne v priebehu budúceho roka postupne klesať. Podľa najnovších projekcií sa až v roku 2025 priblíži k cieľu ECB na úrovni 2 %.



Predstavitelia banky očakávajú, že v roku 2023 dosiahne priemerná miera inflácie 5,4 %, v roku 2024 klesne na 2,7 %, v roku 2025 na 2,1 % a v roku 2026 na 1,9 %.



Aj jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, sa zmiernila, ale cenové tlaky zostávajú zvýšené, najmä v dôsledku silného rastu jednotkových nákladov práce. Experti ECB odhadujú v roku 2023 jadrovú infláciu v priemere 5 %, v roku 2024 jej pokles na 2,7 %, v roku 2025 na 2,3 % a v roku 2026 na 2,1 %.