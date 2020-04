Lagardová odmietla priame financovanie vlád aj helikoptérové peniaze

Frankfurt nad Mohanom 22. apríla (TASR) - Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová načrtla, pokiaľ až môže ECB ísť pri pomoci krajinám eurozóny. Priame požičiavanie vládam je podľa nej protizákonné a dávanie hotovosti priamo občanom zložité.



ECB by mala tento rok nakúpiť predovšetkým vládne dlhopisy v celkovej hodnote 1,1 bilióna eur, aby udržala nízke úročenie pôžičiek pre vlády, firmy a domácnosti, ktoré zápasia s následkami pandémie nového koronavírusu. ECB prisľúbila, že v prípade potreby prijme ďalšie monetárne stimuly.



Britská centrálna banka (BoE) už priamo požičiava britskej vláde a investori začali špekulovať o tom, či ju budú nasledovať aj ďalšie centrálne banky, keďže svetová ekonomika sa musí vyrovnať s najhoršou recesiou za takmer storočie.



Lagardová však odmieta priamy nákup dlhu krajín eurozóny a takisto schladila nádeje na "peniaze z helikoptéry" zhadzované občanom.



Zmluvy EÚ jasne hovoria, že "nákupy vládneho dlhu na primárnom trhu, to znamená priame financovanie vlád, by podkopali cieľ", ktorým je podpora disciplinovaných rozpočtových politík, uviedla Lagardová v liste jednému poslancovi Európskeho parlamentu (EP), zverejnenom v stredu. To signalizuje, že ECB bude pokračovať v nákupoch dlhopisov len na sekundárnom trhu.



Lagardová napísala inému poslancovi EP, že o poskytnutí takzvaných "helikoptérových peňazí" sa v rámci ECB nikdy nediskutovalo a že návrhy, o ktorých sa verejne hovorí, sú nekonkrétne. Dodala, že tieto návrhy neriešia nevyhnutné účtovné ani právne problémy či komplikované spôsoby fungovania ani nepredkladajú analýzu nákladov a úžitku ich ekonomického a monetárneho vplyvu.