Lagardová podporuje niekoľko zvýšení úrokov ECB na schladenie inflácie

Frankfurt nad Mohanom 28. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) je odhodlaná schladiť rekordnú infláciu. Bude tak pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb na svojich ďalších zasadnutiach, aby stlačila infláciu na svoju cieľovú úroveň 2 %. Uviedla to v stredu prezidentka ECB Christine Lagardová. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Lagardová na konferencii Frankfurte nad Mohanom uviedla, že centrálna banka urobí "to, čo musí", aby znížila infláciu. Bude to zahŕňať aj sériu nadchádzajúcich zvýšení nákladov na pôžičky.



"Naším prvoradým cieľom je cenová stabilita a to musíme splniť," povedala Lagardová. "Ak by sme to neplnili, ublížilo by to ekonomike oveľa viac."



Medziročná miera inflácie v regióne, ktorý zaviedol euro, dosiahla v auguste 9,1 %. Rastúce ceny energií a problémy v dodávateľskom reťazci patria medzi faktory, ktoré už mesiace podporujú infláciu.



Strážcovia európskej meny euro dlho interpretovali zrýchľovanie inflácie ako dočasný jav. Mali totiž obavy, že rýchla normalizácia voľnej menovej politiky, ktorú banka uplatňovala už roky, by mohla dusiť ekonomiku.



Lagardová v tejto súvislosti hovorila o "chybách predpovedí". Dodala, že cieľom ECB je dosiahnuť návrat k tzv. neutrálnej miere, ktorá ani nepoháňa, ani nebráni rastu. Podľa predstaviteľov ECB táto hranica by v eurozóne mohla byť v pásme 1 % až 2 %.



"Musíme vrátiť infláciu na úroveň 2 % v strednodobom horizonte a urobíme to, čo musíme urobiť, teda pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb na niekoľkých ďalších stretnutiach," povedala Lagardová na konferencii Frankfurte nad Mohanom.



Centrálna banka na svojich predchádzajúcich dvoch zasadnutiach zvýšila úrokové sadzby spolu o 125 bázických bodov, čo je najrýchlejšie tempo zvyšovania v jej histórii. Kľúčová depozitná sadzba ECB je teraz na úrovni 0,75 %, zatiaľ čo refinančná úroková sadzba je na úrovni 1,25 % a sadzba na jednodňové pôžičky je 1,50 %.



V separátnej správe šéf fínskej centrálnej banky Olli Rehn v stredu povedal, že ECB bude možno musieť na svojom októbrovom zasadnutí zvýšiť úrokové sadzby o ďalších 75 bázických bodov a v decembri ich opäť posunúť na úroveň, ktorá už nebude stimulovať ekonomiku. Aj šéf slovenskej centrálnej banky Peter Kažimír považuje zvýšenie úrokových sadzieb o 75 bázických bodov na budúci mesiac za pravdepodobné. Ale dodal, že je potrebné počkať si aj na čerstvé dáta z ekonomiky.



Trhy predpovedajú tiež rast depozitnej sadzby ECB o 75 bázických bodov a do konca roka očakávajú jej zvýšenie na 2 % a budúcu jar potom na približne 3 %. Predpovedajú, že inflácia zostane nad 2 % cieľom ECB do roku 2024.