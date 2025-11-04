< sekcia Ekonomika
Lagardová: Prijatie eura môže zrýchliť infláciu, prínos je však väčší
Podľa Lagardovej sa jednorazové zrýchlenie inflácie v dôsledku prijatia eura pohybuje bežne v rozmedzí od 0,2 do 0,4 percentuálneho bodu.
Autor TASR
Sofia 4. novembra (TASR) - Po prijatí eura od budúceho roku sa inflácia v Bulharsku môže zrýchliť, keďže maloobchodníci budú ceny zaokrúhľovať. Tento faktor však rýchlo odznie a prínos vstupu krajiny do eurozóny bude omnoho väčší. Povedala to v utorok prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová. Informovala o tom agentúra Reuters.
Zhruba polovica obyvateľov Bulharska nesúhlasí so vstupom do eurozóny, k čomu dôjde 1. januára budúceho roka. Obávajú sa, že tento krok oslabí suverenitu krajiny a maloobchodníci to využijú na zvýšenie cien.
„Tieto obavy sú úplne oprávnené,“ povedala Lagardová na konferencii v Sofii. „Zmena meny môže viesť k dočasnému zrýchleniu inflácie, často vtedy, keď firmy v období výmeny zaokrúhľujú ceny smerom nahor,“ dodala.
Inflácia v Bulharsku pritom podľa údajov bulharského štatistického úradu dosiahla v septembri 5,6 %, čo je najvyšší rast spotrebiteľských cien od októbra 2023. Harmonizovaná miera inflácie predstavovala 4,1 %, aj to je však jedna z najvyšších inflácií v Európskej únii. Miera inflácie v rámci celej eurozóny sa pohybuje v blízkosti 2 %, čo je inflačný cieľ ECB.
Podľa Lagardovej sa jednorazové zrýchlenie inflácie v dôsledku prijatia eura pohybuje bežne v rozmedzí od 0,2 do 0,4 percentuálneho bodu. Pri vstupe Chorvátska do eurozóny v roku 2023 sa inflácia zrýchlila zhruba o 0,4 percentuálneho bodu. Šéfka ECB však dodala, že po vstupe do menovej únie neistota medzi obyvateľmi klesá a výhody prijatia eura sú zreteľnejšie.
„Najväčšie riziko, ktorému krajiny pri vstupe do eurozóny čelili, nebola strata suverenity či rast cien. Bola to strata reformnej dynamiky, ku ktorej došlo ihneď po tom, ako štáty euro prijali, čím prišli o plné výhody poskytované jednotnou menou,“ dodala šéfka ECB.
