Lagardová: Septembrové rozhodnutie ECB o úrokoch zostáva otvorené

Frankfurt nad Mohanom 18. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok ponechala úrokové sadzby nezmenené. Prezidentka banky Christine Lagardová sa pritom odmietla zaviazať k možnému zníženiu úrokových sadzieb v septembri. Uviedla, že výsledok nasledujúceho stretnutia zostáva "otvorený" a bude závisieť od údajov z eurozóny. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Rada guvernérov ECB nemá "žiadny vopred určený kurz" v otázke sadzieb, povedala Lagardová novinárom.



Uviedla tiež, že rozhodnutie Rady guvernérov ponechať úrokové sadzby nezmenené bolo "jednomyseľné". Očakáva sa totiž, že inflácia v eurozóne zostane nad cieľom ECB na úrovni 2 % až do budúceho roka.



ECB minulý mesiac znížila sadzby z rekordných maxím. Ale niektorí z jej predstaviteľov považujú tento krok za unáhlený po tom, ako sa pokrok pri znižovaní inflácie zastavil. A vzhľadom na to, že inflácia je stále tvrdohlavo vysoká a rast miezd je neistý, banka bude podľa analytikov opatrnejšia pri ďalšom kroku.



Lagardová v komentári zdôraznila aj to, že riziká pre rast sú "naklonené smerom nadol".



"Slabšia svetová ekonomika alebo eskalácia obchodného napätia medzi veľkými ekonomikami by mohli zasiahnuť rast eurozóny," povedala na tlačovej konferencii. Pripustila aj možnosť, že vysoké úrokové sadzby zasiahnu ekonomickú aktivitu v regióne viac, ako sa očakáva.



Investičné ukazovatele naznačujú slabý rast v roku 2024, pokračovala s tým, že eurozóna pravdepodobne rástla v 2. štvrťroku pomalšie ako v 1. štvrťroku, keď sa jej výkon zvýšil o 0,3 %.



Euro štvrtkové rozhodnutie ECB nezasiahlo, keďže predstavitelia banky v uplynulých týždňoch naznačovali, že úroky nezmenia. Septembrové zasadnutie sa uskutoční približne v čase, keď trhy predpovedajú zníženie úrokových sadzieb americkej centrálnej banky Fed.



Analytici očakávajú dve zníženia sadzieb ECB vo zvyšku tohto roka a niečo viac ako päť ich pohybov do konca budúceho roka.



Hoci sa investori budú snažiť získať viac náznakov o ďalších krokoch, ECB sa v minulosti popálila, keď bola príliš konkrétna, takže je už opatrnejšia.



Banka sa totiž zaviazala k júnovému zníženiu úrokových sadzieb mesiace vopred, ale keď séria údajov na poslednú chvíľu poukázala na zvýšené mzdové a cenové tlaky, ekonómovia aj niektorí predstavitelia ECB spochybnili opodstatnenosť tohto kroku.



Ďalším problémom je, že nasledujúce zasadnutie 12. septembra je nezvyčajne ďaleko a pred opätovným stretnutím Rady guvernérov vyjde množstvo ekonomických údajov.



Kľúčovou obavou ECB je, že ceny v eurozóne, najmä ceny služieb, sú stále vysoké. A hrozí, že relatívne rýchly rast miezd udrží infláciu nad cieľom banky.



Viacročné mzdové dohody ale poukázali na zmiernenie mzdových tlakov koncom tohto roka, čo naznačuje, že by sa nakoniec mali objaviť priaznivejšie čísla.



Ekonomika eurozóny zostáva relatívne slabá, pričom séria prieskumov naznačuje pokračovanie tohto "anemického" rastu. To ale zároveň zmierňuje obavy, že letná aktivita, najmä v cestovnom ruchu, bude ďalej podporovať tlaky na ceny.