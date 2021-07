Lagardová signalizuje zmeny v politike Európskej centrálnej banky

Frankfurt nad Mohanom 12. júla (TASR) - Zasadnutie menového výboru Európskej centrálnej banky (ECB) na budúci týždeň 22. júla bude dôležité, pretože banka bude komunikovať iným, jasnejším spôsobom a prehodnotí svoje budúce usmernenia, aby boli v súlade s novou stratégiou. Uviedla to v pondelok prezidentka ECB Christine Lagardová.



ECB minulý týždeň oznámila svoje prvé preskúmanie stratégie od roku 2003, v rámci ktorého upravila strednodobý inflačný cieľ na 2 % z predchádzajúcej úrovne tesne pod hranicou 2 %. Zahrnula tiež zmeny podnebia medzi faktory, na ktoré bude prihliadať pri zvažovaní svojej menovej politiky.



Banka sa bude podľa Lagardovej naďalej usilovať o dosiahnutie udržateľných finančných podmienok a bude podporovať ekonomiku. Upozornila pritom, že teraz nie je vhodný čas hovoriť o stratégii ukončenia stimulov.



Aj viceprezident ECB Luis de Guindos v pondelok na podujatí organizovanom londýnskym think-tankom OMFIF vyhlásil, že strážcovia európskej meny budú 22. júla diskutovať o nových usmerneniach po prechode na symetrickejší 2-percentný inflačný cieľ. „Formulácia usmernenia sa musí upraviť tak, aby obsahovala novú definíciu cenovej stability,“ skonštatoval.



Súčasné usmernenia ECB hovoria, že bude pumpovať stimuly do ekonomiky prostredníctvom nákupu dlhopisov tak dlho, ako to bude potrebné, a udržovať úrokové sadzby na ich súčasných rekordne nízkych úrovniach pod nulou, kým neuvidí výhľad inflácie „mohutne konvergujúci“ k svojmu cieľu.



De Guindos pripomenul že aj keď sa ekonomika eurozóny v súčasnosti zotavuje, situácia zostáva „krehká“ v dôsledku pandémie nového koronavírusu a dodal, že niektorým členom euroregiónu, napríklad Španielsku, sa nedarí tak dobre ako Nemecku.



„Budeme musieť udržať priaznivé podmienky financovania,“ uviedol bývalý španielsky minister hospodárstva. „Zrušenie fiškálnych a menových stimulov musí byť veľmi obozretné, veľmi postupné a nemalo by byť predčasné,“ dodal.