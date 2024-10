Lagardová: Smerovanie úrokových sadzieb nadol je jasné

Frankfurt nad Mohanom 22. októbra (TASR) - Inflácia v eurozóne sa postupne spomaľuje a je možné, že na úroveň inflačného cieľa Európskej centrálnej banky (ECB) sa dostane skôr, než sa pôvodne predpokladalo. To posilňuje dôvody na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb zo strany ECB, uviedla v utorok šéfka banky Christine Lagardová. Informovala o tom agentúra Reuters.



ECB v tomto roku znížila úrokové sadzby už trikrát, pričom naposledy tak urobila minulý týždeň. Trhy očakávajú, že v tomto trende bude banka pokračovať na každom svojom zasadnutí až do jarných mesiacov budúceho roka.



"Som si absolútne istá, že tento cieľ (inflačný cieľ ECB) dosiahneme udržateľným spôsobom počas budúceho roka," povedala Lagardová na podujatí organizovanom agentúrou Bloomberg. Na otázku, či by sa tak mohlo stať skôr ako vo 4. kvartáli 2025, čo predpokladá ostatná projekcia ECB, dodala, že "v to dúfa".



Zároveň však upozornila, že je potrebné byť naďalej opatrný a ECB stále nie je v pozícii, keď by mohla povedať, že má vyhraté. To znamená, dodala šéfka ECB, že smerovanie menovej politiky je "jasné," avšak tempo znižovania kľúčovej depozitnej sadzby stále závisí od prichádzajúcich ekonomických dát.



Odpovedi na otázku súvisiacu s konečnou úrovňou sadzby sa Lagardová vyhla, pričom uviedla, že takzvaná neutrálna úroková sadzba, ktorá ekonomiku nepodporuje, ale ani nespomaľuje, nie je jednoznačná. Ekonómovia považujú za neutrálnu úrokovú sadzbu na úrovni zhruba 2 % až 2,25 %. Podľa Lagardovej je táto úroveň momentálne podľa všetkého vyššia než pred pár rokmi, avšak pod úrovňou súčasnej úrokovej sadzby, ktorá je stále jednoznačne reštriktívna.