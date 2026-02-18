< sekcia Ekonomika
Lagardová údajne plánuje predčasný odchod z úradu
Neočakáva sa, že dokončí svoje osemročné funkčné obdobie, napísal v stredu denník Financial Times (FT).
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. februára (TASR) - Prezidentka Európskej centrálne banky (ECB) Christine Lagardová údajne plánuje predčasný odchod z funkcie. Neočakáva sa, že dokončí svoje osemročné funkčné obdobie, napísal v stredu denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Lagardová má údajne v úmysle uvoľniť svoj post pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku, ktoré sú naplánované na apríl 2027. Týmto spôsobom chce dosiahnuť, aby sa francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz stali kľúčovými aktérmi v procese výberu je nástupcu, napísal FT. Lagardovej plány môžu podľa agentúry Reuters súvisieť s obavami z víťazstva krajnej pravice v nadchádzajúcich prezidentských voľbách vo Francúzsku a následných komplikáciách pri hľadaní nového šéfa ECB.
Hovorca ECB pre FT uviedol, že Lagardová sa „plne zameriava na svoje poslania a neprijala žiadne rozhodnutie týkajúce sa konca jej funkčného obdobia“. Táto reakcia je určitým posunom v porovnaní s predchádzajúcim stanoviskom k budúcnosti súčasnej šéfky ECB. Keď minulý rok FT naznačil, že by mohla odísť skôr, ECB uviedla, že Lagardová je „odhodlaná dokončiť svoje funkčné obdobie“, ktoré sa skončí v októbri 2027.
