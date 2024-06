Lagardová: Úrokové sadzby ECB možno zostanú nejaký čas nezmenené

Paríž 11. júna (TASR) - Úrokové sadzby v eurozóne zostanú pravdepodobne nejaký čas nezmenené. Uviedla to prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová v Paríži v spoločnom rozhovore pre viaceré európske noviny vrátane Les Echos, Expansion, Il Sole 24 Ore a Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.



Lagardová upozornila, že úrokové sadzby banky nemusia ísť lineárne smerom nadol a ECB môže počkať niekoľko zasadnutí, kým ich opäť zníži.



ECB minulý týždeň znížila svoje kľúčové úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Bola to ich prvá redukcia od roku 2019. A vzácny moment, keďže centrálna banka eurozóny skresala svoje sadzby skôr ako americký Federálny rezervný systém (Fed).



Lagardová poznamenala, že to nebolo prvýkrát, čo sa obe centrálne banky v rámci menovej politiky vydali iným smerom. A zdôraznila, že ďalšie znižovanie sadzieb bude závisieť od ekonomických ukazovateľov.



Uviedla tiež, že absencia predbežných usmernení v otázke úrokových sadzieb nie je znakom rozdielov v názoroch členov Rady guvernérov, ale odzrkadľujú len ich presvedčenie, že usmernenia nie sú v tejto chvíli užitočné z dôvodu značnej neistoty.



Prezidentka ECB minulý týždeň uviedla, že Rada guvernérov bola pri prijatí svojho rozhodnutia takmer jednomyseľná s výnimkou jedného člena.



Centrálna banka stále predpokladá, že strednodobý inflačný cieľ je možné dosiahnuť v budúcom roku, povedala ďalej Lagardová v spoločnom rozhovore pre viaceré európske ekonomické noviny. No vzhľadom na nedávne zrýchlenie tempa rastu inflácie v eurozóne v máji "bitka" stále nie je vyhratá.



Pripustila, že "niektoré čísla by mohli byť lepšie", napriek tomu obhajovala zníženie úrokov ECB ako primerané. Domnieva sa tiež, že vyhliadky na hospodársky rast eurozóny sa zlepšili. Poukázala pritom na zlepšené indikátory sentimentu a pokračujúci silný trh práce v eurozóne, čo naznačuje, že ekonomika "opäť naberie rýchlosť".



Analytici očakávajú v tomto roku ešte jedno zníženie sadzieb ECB.