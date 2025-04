Lagardová verí, že existuje priestor na rokovania s USA o clách

Frankfurt nad Mohanom 22. apríla (TASR) - Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová verí, že existuje priestor na rokovania Európskej únie (EÚ) s USA o clách. A verí tiež, že americký prezident Donald Trump neodvolá šéfa Federálneho rezervného systému (Fed) Jeroma Powella z funkcie pred skončením mandátu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



„Obchodná politika USA má vplyv na náš výhľad, pozitívny aj negatívny,“ povedala pre CNBC s tým, že vplyv ciel sa ešte len uvidí. ECB podľa nej nepredpokladá recesiu v eurozóne, ale rokovania o clách môžu trvať ďalších 75 až 100 dní, vyhlásila.



Zdôraznila, že praktiky Európskej únie (EÚ) pri obchode s USA sú spravodlivé a že vzťah medzi USA a EÚ si vyžaduje dôkladnú pozornosť a posúdenie.



Trumpova colná politika otriasla trhom. USA zaviedli clá vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka a áut zo zahraničia. Eurozóna momentálne čelí tiež clám vo výške 10 % na iné tovary, pričom táto sadzba by sa mohla zvýšiť po vypršaní 90-dňovej lehoty na rokovania o recipročných clách.



„Som si istá, že existuje priestor na rokovania. Je v povahe politikov, že si chcú sadnúť, argumentovať svoj prípad a poukázať na svoje imperatívy, červené čiary, zraniteľné miesta. A som si istá, že môže dôjsť k dialógu,“ povedala Lagardová.



EÚ v súčasnosti pozastavila svoju prvú sériu odvetných ciel pre dovoz z USA, ktoré sú reakciou na americké clá na kovy, zatiaľ čo rokuje s Washingtonom.



Lagardová nesúhlasí s Trumpovým názorom, že EÚ zaobchádza s USA nespravodlivo v oblasti obchodu, keďže má prebytok v obchode s tovarom. Upozornila pritom, že obchodná bilancia zahŕňa aj služby a priame zahraničné investície.



Prezidentka ECB v utorok vyjadrila tiež nádej, že Trump neodvolá šéfa Fedu Powella.



Trump stupňuje tlak na Powella, aby znížil úrokové sadzby. A varoval, že v opačnom prípade by sa americká ekonomika mohla spomaliť.



Powell minulý týždeň naznačil, že Trumpova obchodná vojna by mohla ovplyvniť hospodársky rast a podporiť infláciu. Nenaznačil pritom, ako sa môžu vyvíjať úrokové sadzby. Poznamenal len, že „v súčasnosti má Fed dobrú pozíciu na to, aby počkal na jasnejší obraz, než zváži akékoľvek úpravy menovej politiky“.



Trump vymenoval Powella počas svojho prvého prezidentského mandátu, ale teraz zisťuje, či môže byť šéf Fedu legálne odvolaný pred uplynutím jeho funkčného obdobia.



„Mám nesmiernu úctu k práci, ktorú robí, k jeho lojalite ku svojej práci a k maximálnej usilovnosti a disciplinovanosti pri plnení svojho mandátu,“ uviedla Lagardová v utorok pre CNBC.



ECB a Fed sa pritom v menovej politike rozchádzajú. Centrálna banka eurozóny doteraz sústavne znižovala úrokové sadzby, keďže inflácia v regióne sa blíži k jej cieľu na úrovni 2 % a hospodársky rast je nevýrazný. Fed medzitým tento rok udržiava sadzby na stabilnej úrovni po tom, čo ich od septembra do decembra minulého roka trikrát po sebe znížil.