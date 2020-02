Lagardová: Vlády krajín eurozóny by mali použiť fiškálne stimuly

Wiesbaden 26. februára (TASR) - Vlády krajín eurozóny by mali použiť fiškálne stimuly, zopakovala v stredu svoju výzvu šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová.



Vlády by podľa Lagardovej mali využiť voľný priestor v rozpočte na podporu rastu ekonomiky. Slabý zahraničný obchod má negatívny vplyv na výrobný sektor v eurozóne, ktorý v posledných mesiacoch stiahli do recesie. To sa odrazilo na spomalení expanzie eurozóny. Ďalším rizikom je epidémia koronavírusu, ktorá môže ešte viac utlmiť rast.



"Fiškálne opatrenia na podporu ekonomiky sú určite veľmi vítané, predovšetkým v súčasnej situácii," povedala Lagardová novinárom.