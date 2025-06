Lagardová: Vyriešenie obchodných sporov si môže vyžadovať ústupky

Peking 11. júna (TASR) - Donucovacie obchodné politiky nedokážu vyriešiť finančnú nerovnováhu a riziko vzájomných ekonomických škôd je také veľké, že všetky strany musia zvážiť úpravu svojej politiky. Uviedla to v stredu prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová počas návštevy v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Upozornila, že prekážky v obchode môžu poškodiť dodávateľské reťazce a globálnu ekonomiku, a vyzvala na deeskaláciu ciel.



Lagardová tento týždeň rokuje v Pekingu s miestnymi partnermi o čínskej ekonomike a rozširovaní spolupráce.



Jej návšteva sa koná v čase, keď sa čínsko-americké rozhovory na vysokej úrovni v Londýne skončili dohodou o znížení napätia, ktoré v apríli vystupňoval americký prezident Donald Trump, keď zaviedol vysoké clá na dovoz z Číny.



Lagardová v prejave v Čínskej ľudovej banke vyzvala všetky strany, aby našli riešenia „aj napriek geopolitickým rozdielom“ a chránili „multilaterálny rámec“ medzinárodného obchodu, ktorý podľa nej prospieva ekonomikám.



„Donucovacie obchodné politiky vyvolajú odvetu a vedú k výsledkom, ktoré sú vzájomne škodlivé,“ upozornila.



Všetky krajiny by podľa nej mali preskúmať, ako možno upraviť ich štrukturálne a fiškálne politiky, aby sa znížila ich vlastná úloha pri podnecovaní obchodného napätia. Varovala, že protekcionizmus zvyšuje riskuje „narušenia základov globálnej prosperity“.



USA v apríli spustili globálne ekonomické otrasy, keď predstavili celý rad tzv. recipročných ciel pre väčšinu obchodných partnerov. Trump ich vzápätí odložil na 90 dní, aby dal priestor rokovaniam.



Problémom v prípade Číny sú tiež štedré dotácie, ktoré už celé desaťročia poskytuje domácim výrobcom, najmä v prípade produkcie zameranej na export. Kritici tvrdia, že to dáva jej firmám nespravodlivú výhodu a deformuje trh.



„Boli sme svedkami prudkého nárastu využívania priemyselných politík zameraných na zvýšenie domácej kapacity,“ povedala Lagardová a dodala, že od roku 2014 sa intervencie súvisiace s dotáciami, ktoré deformujú svetový obchod, viac ako strojnásobili.



Čína však nie je sama, kto využíva dotácie. Aj iní, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch, sa uchyľujú k takýmto schémam, povedala Lagardová.



Podiel USA na globálnom dopyte medzitým v uplynulých rokoch prudko vzrástol, čo prispieva k nerovnováhe, tvrdí Lagardová.



Riešenie konfliktu spočíva v užšom rešpektovaní globálnych pravidiel a uzatváraní bilaterálnych alebo regionálnych dohôd založených na vzájomných výhodách, povedala.



Trump neustále kritizuje obchodnú politiku Pekingu a Bruselu. Minulý mesiac pohrozil Európskej únii (EÚ) zvýšením ciel až na 50 %, ak nedosiahne rýchlo dohodu s USA.



Čína sa medzitým snaží zlepšiť neisté vzťahy s európskym blokom ako protipól k Trumpovej obchodnej politike.



Čína a Európska únia budú budúci mesiac hostiť samit, na ktorom si pripomenú 50 rokov od nadviazania diplomatických stykov. Obe strany budú diskutovať o stanovení minimálnych cien pre čínske elektrické vozidlá v Európe a otvorení „zeleného kanála“ pre vývoz vzácnych zemín do EÚ, podľa oficiálnych vyhlásení.